Бракониери заплашиха с моторна резачка горски от Петрич

Служители на горското стопанство в Петрич са били заплашвани с моторна резачка от бракониери, които извършвали незаконна сеч. След намесата на полицията, нарушителите са задържани на място, съобщи БНР.

Инцидентът е станал по време на проверка, която служителите извършили по сигнал за подготовка на незаконен дърводобив в района на държавното горско стопанство. Когато пристигнали на място, горските установили автомобил, който вече е бил натоварен с дърва.

Бракониерите не са имали документи за разрешен добив, нито превозен билет. По време на проверката единият от тях запалил моторната резачка и започнал да заплашва горските служители с физическа саморазправа.

Незабавно е бил подаден сигнал на тел. 112, като за минути на място пристигнали полицейски служители. Бракониерите са задържани, а случаят се разследва, уведомена е и прокуратурата.

Междувременно кметът на Петрич Димитър Бръчков отправи апел в социалните мрежи заради ежедневните запалвания, предизвикали осем пожара за по-малко от седмица.

В пост в социалните мрежи той изрази съмнения за умишлено предизвикани пожари, най-вече в района от село Първомай до граничния пункт Златарево, където все още има тлеещи огнища.