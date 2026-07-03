София, Бургас, Варна и Пловдив официално се кандидатираха за домакинство на "Евровизия 2027"

Столичната община официално внесе кандидатурата на София за домакин на песенния конкурс „Евровизия“ 2027, с което започва следващият етап от процедурата по избор на град домакин, съобщиха от пресцентъра на Общината. Предстои документите да бъдат разгледани и оценени съгласно процедурата на организаторите.

"С голямо уважение се отнасям към всеки град и към колегите кметове. Убеден съм, че всеки от кандидатите би се справил достойно с тази отговорност. София е готова да бъде домакин на конкурса "Евровизия" през 2027 г., но по-важното е България да се представи по най-добрия начин пред света и всички да работим заедно за тази кауза, независимо кой град ще получи домакинството”, коментира кметът Васил Терзиев, цитиран в прессъобщението.

Инициативата е част от дългосрочната визия на Столичната община за утвърждаване на София като европейски център на културата, международните събития и творческите индустрии. Домакинството на конкурса ще даде възможност градът да представи своя културен облик и потенциал пред многомилионна международна аудитория, като същевременно насърчи туризма, икономическата активност и международната разпознаваемост на България.

От Общината припомнят, че столицата вече е била домакин на Детската "Евровизия" през 2015 г. и на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. В съчетание с развитата инфраструктура, богатия културен живот и капацитета на града да посреща големи международни форуми, това е сериозна основа за кандидатурата на столицата, се отбелязва в съобщението.

Бургас, Варна и Пловдив също изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на юли, съобщиха от БНТ.

Преди два дни правителството прие Плана за действие за подготовката и провеждането на песенния конкурс "Евровизия" 2027, изготвен от Организационния комитет за подготовката и провеждането на конкурса. Документът съдържа конкретни инициативи и задачи, срокове за тяхното изпълнение, отговорни институции и очаквани резултати. В Министерския съвет на 11 юни се проведе първото заседание на Организационния комитет за подготовката и провеждането на песенния конкурс "Евровизия" 2027, на който България ще бъде домакин.