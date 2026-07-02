Канада ще участва на Евровизия в България

Няколко държави се оттеглиха от Евровизия тази година в знак на протест срещу включването на Израел в конкурса. Междувременно, нова неевропейска държава ще се присъедини към конкурса догодина. Съобщението беше направено на 1 юли - Денят на Канада. Празник, отбелязващ годишнината от Конфедерацията Канада.

"В Деня на Канада, докато празнуваме богатството и разнообразието на канадската култура, с вълнение обявяваме, че представяме на канадците най-голямото събитие на живо в света. Нашето участие ще позволи на феновете в цяла Канада да гласуват в конкурса за песен, както са правили години наред, а сега, освен това, да подкрепят представителя на своята страна", каза Мари-Филип Бушар, президент и главен изпълнителен директор на обществения радио- и телевизионен оператор CBC/Radio-Canada.

Канада е първата "нова" държава, която се присъединява към Евровизия след участието на Австралия през 2015 г. Представителят на страната ще направи първото си участие на конкурса догодина, който ще се проведе в България.

Миналата седмица общественият радио-и телевизионен оператор CBC/Radio-Canada стана пълноправен член на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), организация, която обединява обществените медии от много страни и е отговорна за организирането на "Евровизия". Не географското местоположение определя участието, а самото членство.

Евровизия се радва на значителна популярност в Канада от години

Тази година страната се класира в челната тройка в гласуването за останалата част от света, което означава зрители от страни, които не участват в конкурса. Канадците бяха и сред най-големите купувачи на билети извън Европа, като много от тях пътуваха до Виена, за да присъстват на полуфиналите и големия финал.

"Радваме се да приветстваме CBC/Radio-Canada в семейството на конкурса за песен на Евровизия. Това е още едно доказателство, че въпреки че конкурсът е възникнал в Европа, сега той се отваря за целия свят", каза Мартин Грийн, директор на Евровизия. "Канада има уникална връзка с конкурса. Канадски артисти, включително победителката от 1988 г. Селин Дион, са се изявявали на нашата сцена многократно, оставяйки трайно впечатление у публиката по целия свят."

Евровизия набира популярност извън Европа

Първото азиатско издание на конкурса ще се проведе в Банкок този ноември. Проектът се спонсорира от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) - същата организация, която е отговорна за основния конкурс за песен на Евровизия в продължение на седем десетилетия.

Тазгодишният конкурс за песен на Евровизия се проведе на фона на спорове относно участието на Израел.

Музиканти, публика и активисти поискаха изключването на Израел от състезанието поради действията му в ивицата Газа. След като Европейският съюз за радио и телевизия потвърди участието на Израел, пет държави се оттеглиха от тазгодишното издание: Испания, Ирландия, Исландия, Холандия и Словения. Всички подчертаха отказа си да участват в събитие, което според тях игнорира продължаващата хуманитарна криза.

Словенският оператор RTV SLO не излъчи конкурса в знак на протест. Вместо това, той подготви тематична седмица, наречена "Гласовете на Палестина", която включваше филми като "Гласът на Хинд Раджаб", "Не искаме друга земя" и "Близнаците от Газа, върнете се при мен". Евровизия също беше пропусната от програмата на испанската и ирландската обществена телевизия.

Израел, както и миналата година, завърши втори. Доста неочакваната победителка беше Дара от България, със своята закачлива и необичайна песен "Bangaranga".