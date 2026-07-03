Кола блъсна полицай на магистрала "Тракия"

50-годишен полицай от РПУ-Стралджа е бил блъснат от кола на магистрала "Тракия", научи bTV.
Полицейският патрул е изпратен на ПТП със самокатастрофирал шофьор на 303 км на магистралата, в посока Бургас. Докато работи по инцидента, полицаят е ударен на пътното платно от преминаваща кола.
Той е приет в Спешното отделение на болницата в Ямбол. По първоначална информация е без опасност за живота.
От полицията съобщиха за bTV, че сигналът за самокатастрофиралия автомобил е постъпил в 18:00 часа и незабавно към мястото е бил насочен полицейски екип.
Към 18:20 е постъпил сигнал, че малко преди местопроизшествието друг автомобил е загубил управление и е блъснал полицай.
След прегледа в болницата е установено, че полицаят има повърхностни-охлузни наранявания в областта на лявата ръка и лицето.
Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества и на двамата водачи на леките автомобили са отрицателни.
Няма други пострадали.
Движението е затруднено и се регулира от екипи на пътна полиция.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.