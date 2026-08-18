Украйна свалила 111 дрона с които Русия я е атакувала тази нощ

Украинската противовъздушна отбрана е неутрализирала 111 от 147-те дрона, с които Русия я е атакувала тази нощ, съобщава Укринформ, позовавайки се на публикация на Въоръжените сили на Украйна в приложението Телеграм.

От 18:00 ч. местно време вчера руските сили са атакували със 147 щурмови дрона, включително от типа "Шахед" (и с реактивни двигатели), "Гербера" и "Пародия".

Те са били насочени към украинската територия от Курск, Орел, Милерово и Приморско-Ахтарск в Русия, както и от временно окупираните теротирии в Донецка област и от анексирания през 2014 година Кримски полуостров, уточнява Укринформ.

Според предварителни данни към 08:00 ч. тази сутрин противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 111 дрона в северната, южната и източната част на страната.

Удари на руски дронове са регистрирани на 19 места, докато отломки са паднали на три локации. Руските нападения продължават и в момента.

Атаки и към Москва

В същото време украинските сили предприеха мащабна атака с дронове срещу Москва и околния регион, съобщиха руски канали в Telegram, позовавайки се на свидетелства на местни жители.

Според руската държавна медия "Москва 24“ е пострадал склад на компанията Wildberries край Москва, като Украйна продължава да атакува най-големия руски онлайн търговец на дребно.

Кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че по време на атаката над Московска област са били свалени най-малко 197 украински дрона, като се твърди, че общо над 600 са били изпратени към региона.

Украинският мониторингов канал в Telegram "Exilenova Plus“ съобщи, че при опит за сваляне на дроновете руските системи за противовъздушна отбрана са поразили жилищна сграда в град Павловски Посад, разположен на около 67 километра от Москва. На покрива на сградата е забелязан пожар.

Съобщава се и за пожар в завод за алуминий в Московска област, както и за трети пожар в къща в град Люберци, намиращ се непосредствено до границите на Москва.

Кадри, заснети от жители на град Старая Купавна (на 23 километра източно от Москва), показват как хора тичат, а автомобили се движат с висока скорост по улиците, докато се чуват експлозии.