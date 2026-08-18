Патриарх Даниил: Покаянието, молитвата и надеждата в Бога ни обединяват

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил призова вярващите към покаяние, молитва и духовно единство по време на честванията за Успението на св. Йоан Рилски в Рилския манастир днес. Патриархът подчерта значението на небесния покровител на българския народ и неговия непреходен духовен авторитет през вековете.

"Свети Йоан Рилски е притегателен център за народа ни винаги", каза патриарх Даниил, цитиран от БТА. Той посочи, че при светеца са идвали духовници и хора от народа през всички векове, той е давал здраве и утеха, а почитта към него е надхвърлила пределите на България.

По думите му почитта към светеца е свидетелство за неговия безспорен авторитет сред хората от различни епохи. Патриархът посочи, че св. Йоан Рилски е постигнал Божието благоволение чрез покаяние, молитва, търпение и вярност към Бога.

"Да изповядаме грешките и немощите си, да намерим сили да простим. Без това не можем да очистим сърцето си и да бъдем в единство с братята си. Нека отправяме молитвата "Господи, помилуй“ и ще видим как тези наглед малки неща вършат големи дела в душите ни“, добави патриарх Даниил.

Той изрази убеждение, че именно общата молитва, благодарността и надеждата в Бога обединяват българския народ.

"Ще видите в тези дни как народът ни е обединен в молитва, благодарност и надежда в Бога. Това ни обединява и ще ни обединява завинаги. Няма друго нещо, което така да ни привежда в единство", каза още патриархът.

По повод 1080-годишнината от успението на св. Йоан Рилски той призова вярващите да пазят вярата и да следват примера на светеца чрез покаяние, доблест, надежда и молитва.

Игуменът на Рилския манастир, Адрианополският епископ Евлогий, също отправи послание към поклонниците. Той призова да бъдат съхранявани заветите на св. Йоан Рилски и православната вяра.

"Да пазим неговите завети, да пазим православната вяра и да бъдем достойни граждани и на небето, и на земята“, каза пред БТА епископ Евлогий.

Стотици вярващи се събраха в Рилската света обител за празничните богослужения по повод Успението на св. Йоан Рилски Чудотворец, един от най-почитаните светци в българската духовна история. Празникът в манастира започна още снощи, с пристигането на чудотворната Хавайска мироточива Иверска икона на Пресвета Богородица и всенощно бдение, продължило почти до 3:00 часа тази сутрин.

Днес още от 7:00 сутринта опашка с миряни, дошли да се поклонят на чудотворната икона и мощите на св. Йоан Рилски, изпълваше двора на Рилската света обител.