Кримка без книжка даде газ вместо да спре на полицията

24-годишен неправоспособен шофьор е задържан след полицейско преследване във Великотърновско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Случаят е от 17 август. Около 16:55 ч. в село Обединение служители на Районното управление в Полски Тръмбеш подали светлинен и звуков сигнал за спиране на лек автомобил с великотърновска регистрация.

Вместо да се подчини, водачът ускорил и направил опит да избяга, за да осуети проверката. Последвало преследване, след което 24-годишният мъж от село Дренов, област Ловеч, бил установен в село Паскалевец, община Павликени.

При проверката станало ясно, че той е неправоспособен и осъждан. Мъжът е задържан за срок до 24 часа.

По случая в Районното управление в Павликени е образувано бързо производство за възпрепятстване на орган на властта.

На 9 август при друг подобен случай полицаи задържаха след преследване 77-годишен мъж, шофирал след употреба на алкохол, пише БТА.