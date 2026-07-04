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Президентът Йотова поздрави Тръмп и американския народ за празника

Всички хора са създадени равни и имат неотменими права, каза президентът

04.07.2026 | 11:18 ч. 23
БГНЕС

БГНЕС

“Идеите, залегнали в Декларацията за независимост на САЩ, остават важен морален ориентир и основа за международното сътрудничество на фона на глобалните предизвикателства. 250-годишнината от независимостта на САЩ е повод за увереност в силата на свободата, демократичните институции и партньорството между нашите държави”, се казва в поздравителния адрес, изправен от Илияна Йотова до Доналд Тръмп.

“Преди два века и половина основателите на американската държава утвърждават принципи, които оставят траен отпечатък върху развитието на съвременния демократичен свят – всички хора са създадени равни и притежават неотменими права, сред които правото на живот, свобода и стремеж към щастие“, отбелязва президентът Йотова, цитирана от прессекретариата на “Дондуков” 2.

В поздравителния адрес се казва, че именно тези принципи продължават да вдъхновяват поколения в стремежа към свобода, човешко достойнство и по-добро бъдеще.

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Държавният глава изтъква приятелските отношения и стратегическото партньорство между България и САЩ. 

“Убедена съм, че на основата на взаимното доверие, споделените демократични принципи и съюзническата ни солидарност ще продължим да развиваме и задълбочаваме двустранното сътрудничество в областта на сигурността и отбраната, икономиката, инвестициите, енергетиката, науката, иновациите и образованието“, казва Йотова.

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Тагове:

Илияна Йотова България САЩ поздравителен адрес 250 години независимост
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