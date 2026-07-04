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Лукашенко поздрави Тръмп за 250-годишнината на САЩ

Заяви готовност да работи за нормализиране на отношенията

04.07.2026 | 10:40 ч. 2
Reuters

Reuters

Президентът на Беларус Александър Лукашенко поздрави американския си колега Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта и 250-годишнината от основаването на САЩ, предаде националната осведомителна агенция БЕЛТА, като се позова на пресслужбата на беларуския държавен глава.

"Невъзможно е да не изпитваме възхищение, когато виждаме какви висоти е покорила американската нация по време на своя четвъртвековен път. Кацането на Луната, важните за цялото човечество пробиви в науката и медицината, впечатляващите икономически постижения - всичко това е пример за целеустремеността, трудолюбието и истинския патриотизъм на американците", се казва в поздравителното послание.

Лукашенко отбелязва, че не случайно тази важна годишнина се отбелязва именно по време на мандата на президент, който полага всички усилия в полза на своята страна.

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"Между нашите народи никога не е имало противоречия и аз, като президент на Беларус, съм готов да работя заедно с Вас за нормализиране на беларуско-американските отношения, както и да подкрепям Вашите усилия да направите света по-безопасно място за нашите деца и внуци", изтъква Лукашенко.

В края на приветствието си държавният глава на Беларус пожелава на Доналд Тръмп и всички американски граждани мир, щастие и благоденствие. / БТА

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Тагове:

Лукашенко Тръмп поздрав 250 години САЩ независимост
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