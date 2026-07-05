Дупница обяви тридневен траур след трагедията в р. Струма

Община Дупница обяви тридневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Траурът влиза в сила от понеделник със заповед на кмета Първан Дангов.

В знак на почит към жертвите националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и знамената на пилоните на площад "Свобода", ще бъдат свалени наполовина. В дните на траур няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от Община Дупница.

Кметът Първан Дангов изрази най-искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналите, пише БГНЕС.

"В тези тежки дни цялата общност скърби заедно с тях и споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда Община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките във връзка с предстоящите погребални церемонии", съобщиха от Общината.

Dnes.bg припомня, че трагедията се разигра в петък, когато баба, дядо, двете им внучета - момче и момиче, и 6-годишно дете решили да направят пикник край река Струма. Според разследващите 8-годишното момче вероятно е влязло във водата, но течението го е повлякло. 11-годишната му сестра и възрастните са се втурнали да го спасяват, но също са загинали в реката.

Въпреки шока от случилото се, 6-годишното дете е успяло да стигне до пътя, да спре случайно преминаваща кола и да потърси помощ.