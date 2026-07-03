Мистериозен комарджия заложи $400 хил., че Путин ще бъде отстранен от власт до края на година

Коефициентите на платформите за залози относно възможността руският президент Владимир Путин да напусне властта се увеличиха значително, докато Украйна засилва атаките си с дронове по-дълбоко на територията на Руската федерация.

Анонимен участник в уебсайта за прогнози Polymarket заложи огромната сума от 400 000 долара на предположението, че Владимир Путин вече няма да заема поста президент на Русия в края на 2026 г. Този спекулативен ход идва на фона на все по-агресивна украинска кампания за удари по стратегически цели в Русия, като част от войната, предизвикана от нахлуването на Москва през февруари 2022 г.

Информация относно този мащабен залог първоначално беше съобщена от NBC News.

През последните месеци украинските сили използваха дронове, за да поразяват цели точно в Москва и сериозно нарушиха снабдяването с гориво на руските военни, като бомбардираха петролни рафинерии. В същото време Киев засили усилията си за изолиране на Кримския полуостров, който Русия незаконно анексира през 2014 г. В отговор Москва предприе последователни вълни от атаки с дронове срещу украинската столица Киев.

Акаунтът на мистериозния комаржия, създаден през май под псевдонима @ZnotluvuiSamez, има украинско знаме като профилна снимка. Същото лице е заложило и значителни суми пари, залагайки, че Украйна ще си върне Крим преди 2027 г.

Засега коефициентите не изглеждат изключително благоприятни за залагащия, с коефициент малко над 6 към 1. Ако обаче залогът от 400 000 долара се окаже печеливш и Путин бъде отстранен от Кремъл до 2027 г., общата печалба ще възлиза на приблизително 2,5 милиона долара.

Класифицирана информация, използвана за политически залози

Владимир Путин ръководи Русия от декември 1999 г., с кратка ротация между 2008 и 2012 г., когато заемаше властта като министър-председател по време на фасадното президентство на Дмитрий Медведев. Ходът беше необходим, защото руската конституция забраняваше повече от два последователни президентски мандата - бариера, която Путин по-късно премахна чрез спорни законодателни промени.

Този случай на масово залагане на геополитически развития не е уникален и повдига въпроси относно достъпа до поверителна информация.

През април Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение срещу американски военнослужещ, участвал в отвличането на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари. В обвинителния акт се твърди, че войникът, идентифициран като Ганън Кен Ван Дайк, е спечелил над 400 000 долара на платформата Polymarket, залагайки на отстраняването на Мадуро.

"Тези залози бяха на опцията "ДА" на въпроси като: Американските сили във Венецуела... до 31 януари 2026 г.; Мадуро ще бъде отстранен до... 31 януари 2026 г.; или Ще нахлуят ли САЩ във Венецуела до... 31 януари. Ван Дайк заложи общо приблизително 33 034 долара на тези резултати, докато притежаваше класифицирана, непублична информация, свързана с операция "Абсолютна решителност", се казва в официалната жалба на американските власти.

Случаят показва как пазарите на прогнози все повече се превръщат в барометър - понякога подхранван от задкулисно разузнаване или психологически операции - на напреженията и промените в режимите на световната сцена.