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Петкилометрови опашки за бензин в Русия, шофьорите чакат до 36 часа

Атаките създават сериозна криза с доставките на петрол, цените скочиха

04.07.2026 | 07:15 ч. Обновена: 04.07.2026 | 07:19 ч. 43
Reuters

Reuters

В петък се образува петкилометрова опашка от руснаци, чакащи бензин, тъй като Украйна засили ударите си срещу петролни рафинерии в цялата страна.

Най-малко 900 коли бяха видени да чакат до 36 часа за гориво на магистрала в Чита, Сибир, тъй като Русия се сблъска с остър недостиг на бензин след украинските атаки, пише The Telegraph.

Почти ежедневните атаки с дронове с голям обсег срещу руски петролни съоръжения през последните седмици създадоха горивна криза и оказаха натиск върху Кремъл, тъй като войната навлиза в петата си година.

Цените на горивата скочиха рязко, като бензиностанциите са принудени да ограничават доставките в поне 55 от 83-те региона на Русия.
Атаките разрушиха илюзията за нормалност, която Москва полагаше огромни усилия да поддържа, като дори Владимир Путин призна, че те създават проблеми.

"Да, виждаме проблемите, наясно сме с тях и реагираме, но със сигурност ще гарантираме сигурността както на страната, така и на нашите граждани. Без съмнение ще преодолеем всички предизвикателства, пред които сме изправени днес, включително терористичните атаки срещу нашата територия и инфраструктурни обекти", каза преди седмица Путин.

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На 25 юни украинският президент Володимир Зеленски обяви 40-дневна кампания с цел да принуди руския си колега да седне на масата за преговори.

По думите на Зеленски, в сряда за втори път през тази седмица е била атакувана голямата руска петролна рафинерия в град Уфа, разположен на 600 мили от Украйна.
В цяла Русия са премахнати разпоредбите за качеството на горивата, а износът на бензин и реактивно гориво е забранен. Страната също така е увеличила вноса на бензин от Индия и разчита силно на Беларус за доставки на гориво, според източници от индустрията.

Фермерите в цялата страна се опасяват, че може да не могат да събират реколта поради липса на гориво за задвижване на тракторите и машините си.

Чрез кампанията си Украйна се фокусира върху ограничаване на доставките и преобръщане на нормалния живот в Русия, докато продължава да унищожава енергийните съоръжения. Зеленски казва, че тактиката работи.

"Ако Путин иска да пожертва още един милион от войниците си, за да продължи да се блъска в тази стена, тогава милионите руснаци, които все още не са мобилизирани в руската армия и които спорят по газопроводи, трябва да помислят какво ги очаква по-нататък“, каза фермерът.

 

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Тагове:

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