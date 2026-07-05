Череши останаха по дърветата в Кюстендилско заради ниски изкупни цени

Голяма част от черешовата реколта в Кюстендилско тази година остана необрана заради ниските изкупни цени. Според производителите сумите, които предлагат преработвателите, не покриват дори разходите по прибирането на плодовете.

Земеделците предупреждават, че ако подобна ситуация се повтори още няколко години, много овощни градини може да бъдат изоставени, предава NOVA.

По думите на стопаните изкупните цени са толкова ниски, че наемането на берачи би довело до още по-големи загуби. Затова част от производителите са предпочели да оставят черешите по дърветата, вместо да ги прибират на загуба.

Допълнителен проблем тази година е липсата на традиционните прекупвачи, които обикновено изкупуват продукцията на по-високи цени и я предлагат на пазарите в страната. Според производителите именно това е една от причините голяма част от качествената кюстендилска череша да не стигне до потребителите, а да бъде насочена основно към преработка.

От бранша посочват, че кризата се задълбочава и заради дългата верига между производителя и крайния клиент. По техни данни черешите често минават през няколко посредници, което значително оскъпява продукта в магазините, докато фермерите получават минимална част от крайната цена.

В търсене на решение земеделски организации разработват онлайн платформа, която да свързва директно производители, търговци и транспортни фирми. Целта е ролята на посредниците да бъде ограничена, а по-голяма част от приходите да остава при стопаните.