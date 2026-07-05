Костадинов: Народът невинаги е прав

Конституционният съд не е независим, а политически орган, независимо какво е записано в законодателството и какво твърдят "влъхвите на българския политически елит". Това коментира председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов в ефира по NOVA.

Според него политическият морал изисква оставката на Десислава Атанасова, ако се потвърдят данните за нейни съвместни полети с политически лидери. Костадинов допълни, че самият Конституционен съд е излишна институция и трябва да бъде разформирован.

По повод изнесената информация за общи полети на държавни фигури лидерът на "Възраждане" посочи, че ако тези данни бъдат потвърдени, и двамата участници трябва да понесат санкции.

"Морално укоримо е това, което прави Десислава Атанасова в качеството си на конституционен съдия", заяви Костадинов и подчерта, че според него политическият морал изисква тя да подаде оставка.

Критики към Конституционния съд

По думите му в Конституционния съд не се влиза заради юридически заслуги, а там попадат хора, които изпълняват заповеди. Костадинов обвини институцията, че по едни дела се бави с години, а други придвижва изключително бързо.

Според него така съдът "все повече придобива чертите на някакъв особен хибрид между политически санаториум и организирана престъпна група".

На въпрос дали евентуална оставка няма да засили присъствието на президента в Конституционния съд, Костадинов заяви, че за неговата формация няма значение дали ще бъде премахнат човек на ГЕРБ и ДПС, за да бъде назначен представител на Радев.

"Конституционният съд е излишен", коментира той и допълни, че институцията просто трябва да бъде разформирована, за да не харчи парите на данъкоплатците.

За изборите и споразумението с Украйна

По отношение на изборните резултати Костадинов отбеляза, че на последния вот според него са надделели пропагандата и усещането, че е по-добре обществото "да се сниши и нагоди".

Той заяви, че народът невинаги е прав и макар "Възраждане" да се съобразява с вота, "не сме длъжни да го уважаваме".

Във връзка със споразумението с Украйна Костадинов прочете официални точки, според които България се ангажира да продължи сътрудничеството в отбраната и да разшири подкрепата си за украинските сили. По думите му страната ни поема ангажименти за индивидуално и колективно обучение, както и за производство на приоритетни оръжия и боеприпаси.

Той подчерта, че в документа липсват клаузи, с които Украйна да се ангажира със защита на Черно море в полза на България. Костадинов посочи още, че "никъде не се говори за българско национално малцинство в Украйна", както и че държавата не осигурява обучение на български език.

Инфлация, цени и незаконно строителство

По темата за икономическата ситуация лидерът на "Възраждане" заяви, че инфлацията при стоките от малката потребителска кошница е над 50%. Като пример той посочи хляба, който по думите му през декември миналата година е струвал 2 лева, а сега е 2,60 лева.

Костадинов свърза това поскъпване с еврото и заяви, че същият процес се е случил в Хърватия и Гърция.

По казуса с незаконното строителство в София той алармира, че в район "Връбница" има над 150 незаконни обекта, част от които продължават да функционират спокойно. По думите му служителят от общинската администрация, установил нарушенията, впоследствие е бил подложен на тормоз.

Според Костадинов в Столична община се следва същият корупционен модел, наложен от ГЕРБ и ДПС.