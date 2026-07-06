Мият транспортни подлези в София, променят движението от 7 до 28 юли

Oт 7 до 28 юли в София се въвежда временна организация на движението за измиване на транспортните подлези при Националния дворец на културата (НДК), Лъвов мост, бул. „Ситняково“ и бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула, съобщиха от Столична община.

На 7 юли от 00:30 ч. до 04:30 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Ген. Скобелев“ при транспортния подлез на НДК.

На 14 юли от 00:30 ч. до 02:00 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства по северното пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“.

На 12 юли от 00:30 ч. до 04:30 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Пейо К. Яворов“ при Телевизионната кула.

На 28 юли от 00:30 ч. до 02:00 ч. се забранява влизането на пътни превозни средства по южното пътно платно на транспортния подлез на бул. „Сливница“ при пл. „Лъвов мост“.

На 28 юли от 02:00 ч. до 05:00 ч., се забранява влизането на пътни превозни средства през транспортния подлез на бул. „Ситняково“ и бул. „Ген. Данаил Николаев“.

Столичната община продължава поетапното миене по карета в централната градска част на София. От 6 до 12 юли ще бъдат обработени 11 карета. Дейностите тази седмица ще се извършват в районите „Оборище“ и „Средец“, съгласно утвърдения график по възлагане на Столичния инспекторат като част от регулярните дейности за поддържане на чиста и приветлива градска среда, припомня БТА.