BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 40

30 ранени в Осло при празненствата за победата на Норвегия над Бразилия на Мондиала

100 000 души са наблюдавали фойерверките

06.07.2026 | 11:29 ч. 3
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които са отпразнували победата на Норвегия над Бразилия на осминафиналите на Световното първенство по футбол, съобщи TV2, позовавайки се на полицията в столицата.

Според органите на реда 30 ранени са били приети в спешните отделения на болниците. Началникът на полицията в Осло Ейвинд Хамерволд заяви, че всички наранявания са леки.

Според TV2 около 100 000 души са наблюдавали фойерверките, с които са отпразнували победата на националния отбор. Норвегия надделя над Бразилия с 2:1, за да се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си, където ще се изправи срещу Англия.

Свързани статии

Стотици хиляди норвежци излязоха по улиците, за да отпразнуват този успех. Празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и отбора, беше представен на терена след мача, както и по улиците и площадите на Норвегия, докато страната празнуваше може би най-голямата си победа.

„Иска ми се да бях на тези улици. Иска ми се да участвах в това. Всеки трябва да се забавлява. Цяла Норвегия трябва да се забавлява. Просто трябва да се насладите на момента“, заяви Холанд след мача.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

Осло ранени Норвегия Бразилия Мондиал
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem