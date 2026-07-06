30 ранени в Осло при празненствата за победата на Норвегия над Бразилия на Мондиала

Около 30 души са потърсили медицинска помощ след фойерверки в Осло, с които са отпразнували победата на Норвегия над Бразилия на осминафиналите на Световното първенство по футбол, съобщи TV2, позовавайки се на полицията в столицата.

Според органите на реда 30 ранени са били приети в спешните отделения на болниците. Началникът на полицията в Осло Ейвинд Хамерволд заяви, че всички наранявания са леки.

Според TV2 около 100 000 души са наблюдавали фойерверките, с които са отпразнували победата на националния отбор. Норвегия надделя над Бразилия с 2:1, за да се класира за четвъртфиналите на Световното първенство за първи път в историята си, където ще се изправи срещу Англия.

Свързани статии Мондиал 2026: Ерлинг Холанд потопи Бразилия в скръб

Стотици хиляди норвежци излязоха по улиците, за да отпразнуват този успех. Празникът на гребането, който се превърна в синоним на Холанд и отбора, беше представен на терена след мача, както и по улиците и площадите на Норвегия, докато страната празнуваше може би най-голямата си победа.

„Иска ми се да бях на тези улици. Иска ми се да участвах в това. Всеки трябва да се забавлява. Цяла Норвегия трябва да се забавлява. Просто трябва да се насладите на момента“, заяви Холанд след мача.

(БТА)