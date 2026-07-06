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Меле между две фамилии в Асеновград вдигна полицията на крак

Полицията изяснява обстоятелствата около сбиването

06.07.2026 | 12:00 ч. 18
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Сбиване между две фамилии в ромската махала на Асеновград е вдигнало полицията на крак малко след полунощ.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 00:50 часа, след което към мястото са насочени полицейски екипи.

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В града се провежда специализирана полицейска операция, в която участват всички сили на Областната дирекция (ОД) на МВР - Пловдив, както и Зоналното жандармерийско управление. На място е и директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов, пише БТА.

От полицията посочват, че към момента напрежение няма, а общественият ред е възстановен. По случая е започнато досъдебно производство, като работата по изясняване на всички обстоятелства около сбиването продължава.

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