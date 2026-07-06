Меле между две фамилии в Асеновград вдигна полицията на крак

Сбиване между две фамилии в ромската махала на Асеновград е вдигнало полицията на крак малко след полунощ.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 00:50 часа, след което към мястото са насочени полицейски екипи.

В града се провежда специализирана полицейска операция, в която участват всички сили на Областната дирекция (ОД) на МВР - Пловдив, както и Зоналното жандармерийско управление. На място е и директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов, пише БТА.

От полицията посочват, че към момента напрежение няма, а общественият ред е възстановен. По случая е започнато досъдебно производство, като работата по изясняване на всички обстоятелства около сбиването продължава.