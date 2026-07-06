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Близо 3 тона животински продукти без документи иззеха на „Капитан Андреево“

Проверките са били извършени от БАБХ и Агенция „Митници“

06.07.2026 | 21:30 ч. 3
Снимка: БАБХ

Снимка: БАБХ

Близо три тона животински продукти иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“, съобщиха от БАБХ.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната инспекторите са установили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти без документи за произход. При други проверки - на автобус и бус с турска регистрация, са открити 300 кг и 330 кг овча лой, които са били без необходимите придружаващи документи. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, подчертава БАБХ.

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Тагове:

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