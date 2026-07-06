Здравният министър започва проверки на обектите за спешната помощ в цялата страна

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ, за да бъде оценен напредъкът по изпълнението им, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат мерки за тяхното преодоляване, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Първите проверки бяха извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански. С изцяло европейски средства до 2023 г. са завършени и въведени в експлоатация 54 обекта, а други 25 са със завършени строителни дейности и подписан Акт 15.

До 31 октомври 2026 г. трябва да бъдат приключени всички допустими дейности. Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 обекта изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности. От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализиране при настоящите условия. За част от тях се предлага промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това ще позволи обектите да бъдат завършени в рамките на два до три месеца.

Останалите 59 обекта са в процес на изпълнение и ще бъдат поставени под засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове.

Общият финансов ресурс, разплатен с европейски средства по проекта, възлиза на 133 769 234,88 лева, от които 61 365 935,91 лв. са разходите за извършване на СМР, 20 707 340 лв. – разплатените средства за доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване, 48 671 650 лв. са платените средства за придобиване на 400 нови линейки, 3 024 308,97 е стойността на разходите за строителен и авторски надзор, извършване на одит и осигуряване на публичност и управление на проекта.

В допълнение към тези средства, от 01.01.2024 г. незавършените строителни дейности се финансират със средства от държавния бюджет, отпуснати с ПМС 330 / 2023 г., в размер на 45 279 000,00 лв.

БТА припомня, че според министър Катя Ивкова здравната инфраструктура, кадрите в здравеопазването, управлението на лечебните заведения и развитието на извънболничната медицинска помощ са сред предизвикателствата в здравеопазването. Тя коментира темата при участие в Националната среща на местната и централната изпълнителна власт в Националния дворец на културата (НДК) в столицата.