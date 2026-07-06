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Екатерина Дафовска катастрофира на автомагистрала "Тракия"

Лекият автомобил, който е шофирала се е преобрънал, тя е с леки наранявания

06.07.2026 | 21:40 ч. Обновена: 06.07.2026 | 21:46 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Екатерина Дафовска е претърпяла пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“, при което автомобилът ѝ се е обърнал.

Инцидентът е станал днес на около 280-ия километър, в района на Ямбол, в посока София.

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Олимпийската ни шампионка от Нагано 1998 г. е пътувала от Бургас към столицата, когато колата ѝ е излязла от контрол, завъртяла се е и се е обърнала на пътното платно. Като по чудо Дафовска е оцеляла.

Президентът на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев информира, че тя е в стабилно състояние, с леки наранявания.

"Добре съм, бъдете здрави!", написа в понеделник вечер Дафовска във Фейсбук, след като новината се разпространи из медиите.

Участъкът около 280-ия километър на аутобана в посока София отдавна е известен сред шофьорите като коварен и рисков сектор. 

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Тагове:

Екатерина Дафовска катастрофира АМ Тракия
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