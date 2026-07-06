Вижте синята мраморна кухня на Кейт Хъдсън в дома от детството й

Актрисата и певица Кейт Хъдсън показва за първи път синята мраморна кухня, която я кара да се чувства отново като дете.

Звездата преди години купува къщата, в която е израснала като дете, и сега я ремонтира малко по малко – започвайки от сърцето на дома.

Имотът се намира в дома на звездата в „Пасифик Палисейдс“, а ярките, красиви подобрения в него са реализирани в сътрудничество с дизайнерски екип.

Кейт показва новия интериор на кухнята си пред списание Architectural Digest.

Преди около 21 години „много бременна“ Кейт Хъдсън влиза в очарователния дом от 30-те години на миналия век, който бил обявен за продажба.

За нея било достатъчно лесно да си представи красиво детство там за бебето си; тъй като вече е била живяла такова и то в същата къща.

Майка ѝ, холивудската легенда Голди Хоун, купува имота, когато Хъдсън е малка. „Моите най-основополагащи спомени са в тази къща, с баба ми, дядо ми, всички лели и чичовци на майка ми, Кърт [Ръсел] – родителите на баща ми“, казва актрисата пред „AD“, размишлявайки за престоя край басейна и слънчевите дни, прекарани в леглото на тухлите в задния двор като малко момиче.

„Когато се върнах в тази къща, просто ме обзе завладяваща вълна от носталгия.“

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Източник: Tialoto.bg