БТПП настоява за по-малко бюрокрация и по-бързи административни услуги

Председателят на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов представи пред икономическото министерство предложения за намаляване на административната тежест и подобряване на бизнес средата, съобщиха от Палатата.

Симеонов е отправил призив към ведомствата да познават и спазват действащия Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Сред предложенията на БТПП е исканията за корекция на документи да се дават наведнъж при първия преглед, за да се избегне повторно връщане на гражданите и на бизнеса, нови административни тежести да се въвеждат единствено чрез закон, а не с подзаконови актове. БТПП е подкрепила и маркирала като съвместно предложение на "Интегрити клуб" и Асоциация "Прозрачност без граници" (Трансперънси интернешънъл България/Transparency International Bulgaria) Националната агенция за приходите автоматично да генерира проекти за годишни финансови отчети и годишни данъчни декларации, които бизнесът само да потвърждава и които да се препращат служебно към Търговския регистър и Националния статистически институт.

БТПП настоява за прекратяване на системното отлагане на презумпцията за мълчаливо съгласие. Предлага се, ако администрацията не излезе с решение или отговор в рамките на определения в нормативния акт срок, това автоматично да се счита за положителен отговор за бизнеса.

В края на миналата седмица вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев проведе работна среща с представители на работодателските организации и министерства, посветена на мерките за намаляване на административната тежест и регулаторните режими. Основен акцент в дискусията бяха конкретните стъпки за изграждането на по-ефективна администрация, която да подкрепя развитието на бизнеса, инвестициите и иновациите.