България отчита стабилен ръст от 8,5% в туризма от началото на годината на фона на силния туристически бум в Европейския съюз, движен от платформите за краткосрочно настаняване. Темата коментира председателят на Българската асоциация за туризъм Ивелин Кичуков в предаването "България сутрин".

Защо сезонът у нас остава толкова кратък?

Според Кичуков рекламата на българския туризъм в момента е активна, а на регионално ниво дори дава добри резултати. Въпреки това той смята, че през последните седем-осем години секторът не е бил сред националните приоритети.

"Рекламата на регионално ниво е много добра. При нас основно е т.нар. краткосрочно настаняване - 2-3 дни", посочи той.

По думите му едва преди седмица Министерството на туризма е предприело първа по-сериозна стъпка в тази посока със създаването на Съвет за реформи.

"До този момент не е бил интересен за държавата, за съжаление. Сега за първи път, преди седмица, Министерството на туризма започна инициатива - Съвет за реформи", каза Кичуков.

Какво прави Гърция по-добра?

Председателят на Българската асоциация за туризъм смята, че една от основните разлики между България и Гърция е начинът, по който държавата и туристическият бизнес работят заедно.

"В Гърция държавата и бизнесът са партньори. При нас всеки сам се оправя", отбеляза той.

По думите му българите са добри туристи, но най-често пътуват само за уикенда.

"Българският турист е прекрасен турист, но е уикенд турист - петък, събота и неделя", заяви Кичуков.

Той посочи още, че повечето българи избират родното Черноморие основно през юли и август, а не през останалата част от сезона.

Според него България все още има какво да научи от южната си съседка по отношение на туристическото обслужване. По думите му гърците впечатляват посетителите със своето отношение, усмивки и любезност.

"Туристът там не ходи на море. Той отива да получи цялостно изживяване. Това ни липсва", подчерта Кичуков.

България трябва да стане целогодишна дестинация

Според председателя на Българската асоциация за туризъм страната няма обща национална стратегия за развитие на сектора, а различните видове туризъм се развиват поотделно, без обща визия.

"Трябва да започнем да говорим за публично частно партньорство", призова той.

Кичуков изрази надежда, че новосъздаденият Съвет за реформи към Министерството на туризма ще представи реални резултати в рамките на следващите шест месеца и ще подготви нови законодателни промени.

Той е категоричен, че България не трябва да се възприема единствено като лятна или зимна дестинация, а като място за туризъм през цялата година.

"България не е само лято и зима", заяви Кичуков в ефира на Bulgaria ON AIR.

По думите му през последните пет години активният летен сезон на практика започва на 1 юли и приключва около 20 август. Той отчете още, че страната ни е загубила туристи от редица пазари, сред които Германия, Турция и Израел.