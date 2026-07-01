Платформа събира плажове, помага на туристите да направят избор

Специфичното при българския малък туристически пазар е, че повечето иновации са изключително фрагментирани – на ниво хотел, плаж, но не и за цялата дестинация. Приложението MySpot вече три години е на българския пазар. Това е платформа, която може да навърже много плажове по цялото Черноморие и в чужбина. Целта е потребителят не просто да резервира на този или онзи плаж, а да управлява своя плажен ден. Това коментира доц. д-р Зорница Йорданова, преподавател в катедра "Индустриален бизнес" в УНСС, в интервю за предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водеща Роселина Петкова.

Когато говорим за дигитализация в туризма, става дума не само за замяна на билетчето с QR код, но и за скорост на обслужването.

Говорим и за промяна в самия потребител – не можем да управляваме бизнесите си, и особено туризма, така както го правехме преди 10, 20 или 30 години.

Българинът е консервативен, но въпреки това има доста иновации които се случват. Дигитализацията при резервацията на чадър и шезлонг е един от най-малките примери през последните години.

Специфичното при българския малък пазар е, че повечето иновации са изключително фрагментирани – на ниво хотел, плаж, но не и за цялата дестинация, посочва Йорданова.

Все повече се чува за навлизане на роботите – някои хотели ще започнат от януари да експериментират с тях в областта на камериерските услуги. Важно е те да се използват в контролирана среда.

След тези експерименти е важно да претворим моделите като втора фаза, в някакви услуги или технологични стартъпи, които пък вече да можем да изнесем.

„Експериментирането и повечето смелост биха довели до иновационен скок.“

Като държава имаме възможности да работим за иновациите в туристическия сектор. Първо, иновациите, които ние внедряваме, и второ, тези, които успяваме да изнесем навън.

MySpot не залага още на изкуствен интелект, но AI не е само нещо, което да мисли вместо теб, а може да се използва за персонализация и изучаване преференциите на самия потребител, както и при събирането на данни.

„Иновацията не винаги е разработване на продукт, понякога тя е просто внедряване на технология или иновация на локално ниво.“

Инвеститорите в туристическите стартъпи биват привличани от решаването на бъдещите проблеми. На някои места по света има свръхтуризъм, а други няма кой да ги посети. Други проблеми са устойчивостта и липсата на работна ръка.

Всички тези бъдещи проблеми ще могат да бъдат решени по стандартизиран начин, за да може да има репликируемост на едно решение, изтъква преподавателят.

Целият разговор - във видеото на Bloomberg TV Bulgaria