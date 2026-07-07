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От днес се изплащат осъвременените пенсии

От началото на месеца е повишена и социалната за старост

07.07.2026 | 06:30 ч. 0
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от днес, 7 юли. Тези, които вземат средствата си чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърдения график до 20 юли включително. За получаващите пенсия по банков път сумите ще бъдат преведени още в първия ден от изплащането.

От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 г., са увеличени със 7,8% по т.нар. швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица.

Увеличение има и при минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст,

което води до по-високи размери на редица други плащания, включително инвалидни, наследствени и пенсии при непълен осигурителен стаж.

От началото на месеца е повишена и социалната пенсия за старост. Промяната ще се отрази и на редица социални плащания и добавки, чийто размер е обвързан с нея. Промени има и за новоотпуснатите пенсии. От 1 юли при определянето на новите трудови пенсии вече не се включва допълнителната сума, известна като „ковид добавка“.

На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе и обезщетенията за безработица на правоимащите лица. 

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пенсии днес изплащане осъвременени пощите
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