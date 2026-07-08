Петима полицаи са ранени при празненствата в Аржентина след победата на Мондиала

Празненства избухнаха в Аржентина след драматичната победа на националния отбор с 3:2 над Египет, с която националният отбор достигна четвъртфиналите на Световното първенство по футбол.

В столицата Буенос Айрес няколко хиляди души се събраха около Обелиска, за да отпразнуват успеха на Лионел Меси и неговите съотборници. До късно вечерта те превърнаха части от центъра на града в зона за купони, предава ДПА.

19 души бяха арестувани в Буенос Айрес, а петима полицаи бяха ранени, двама от тях получиха фрактури, пише вестник „Кларин“.

Преди всичко начинът, по който аржентинският отбор обърна мача в последните минути, след като изоставаше с 0:2, хвърли феновете в бурна радост и разпали надежда за още.

Според полицейски източници, цитирани от „Кларин“, проблемите започнали, когато фенове хвърляли предмети срещу полицаите, които се опитвали да разчистят района, след като забелязали пияни и агресивни хора.

Събитията в Сан Мигел де Тукуман обаче доведоха до бързото превръщане на празненствата в насилие. Според медиите са избухнали сблъсъци между фенове и полиция, а силите за сигурност са използвали гумени куршуми, за да се справят с привържениците. Петима души са арестувани, а двама полицаи са ранени, съобщава вестник La Gaceta.

Аржентина ще се изправи срещу Швейцария на четвъртфиналите в събота.

(БТА)