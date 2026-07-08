Иран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е нанесъл удари срещу американски бази в Кувейт и Бахрейн, предаде Франс прес, като се позова на иранската държавна телевизия.

КГИР каза още, че е поразил 85 съоръжения в американски бази в двете страни от Залива, след като САЩ предприеха нови атаки срещу Иран.

"Като първи отговор на тази агресия, флотът и въздушните сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция извършиха съвместна операция с ракети и дронове, като поразиха 85 стратегически американски военни съоръжения", се казва в изявление на КГИР.

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Малко по-рано Кувейт съобщи, че системите му за противовъздушна отбрана са се задействали, за да прехванат ракети, след като САЩ нанесоха въздушни удари срещу Иран, предаде Асошиейтед прес.

Бахрейн също обяви, че е бил подложен на ракетни атаки.

(БТА)