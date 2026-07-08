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Непознатата Гърция: Столицата на Епир Янина и светилището Додона

08.07.2026 | 09:27 ч. Обновена: 08.07.2026 | 09:28 ч. 1
Непознатата Гърция: Столицата на Епир Янина и светилището Додона

автор: Константин Томов

В третата част на поредицата на automedia.bg "Непознатата Гърция" кадрите ни пренасят до градове, които са свързани и с българската история.

Спускаме се с електрическия ни Hyundai Ioniq 9 от планините на Загори към един от най-интересните, необикновени и жизнени градове на южната ни съседка. Живописно разположен на брега на езерото Памвотис, той е основан от Юстиниан, бил е главен съперник на Иван Асен II (и е загубил), а след това, през османската ера, е бил сърцето на една на практика независима държава, начело с прочутия Али Паша.

Днес Янина е столицата на региона Епир, удивителна смес от византийско и османско наследство. Необикновената история й е оставила в наследство не само много интересни паметници, но и неповторима кухня.

А съвсем наблизо е и Додона: най-древният оракул на Гърция, който ще ни поднесе и една неприятна изненада в добавка към руините отпреди три хилядолетия. 

Във видеото може да се насладите на паметника на жените на Загори, на крепостта на Янина, удивителната история на Али паша, най-древният оракул в Гърция, много по-стар от Делфи, както и на галотири, кебап и други местни тайни.

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Тагове:

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