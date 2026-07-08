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Меси: Господ отново беше запазил нещо специално за мен в края

Суперзвездата чувствал, че е подвел съотборниците си с пропуснатата дузпа

08.07.2026 | 09:38 ч. Обновена: 08.07.2026 | 09:39 ч. 14
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси беше много емоционален и се просълзи след драматичната победа над Египет на осминафиналите на световното първенство.

Той пропусна дузпа при 0:1 малко преди средата на първото полувреме, а впоследствие южноамериканците наваксаха два гола пасив и спечелиха с обрат в края на двубоя, за да продължават защитата на титлата си, като Меси асистира за първия гол и сам отбеляза за 2:2, преди Енцо Фернандес да донесе успеха в добавеното време. 

„Истината е, че изпитвам страхотно облекчение. Всички го усещаме. Бях много ядосан от пропуснатата дузпа заради начина, по който я изпълних. Чувствах, че съм подвел съотборниците си в този важен момент, но за щастие Господ отново беше запазил нещо специално за мен в края и успях да вкарам изравнителния гол“, коментира след двубоя развълнуваният капитан на аржентинската селекция.

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„Победата ни донесе изключителна радост, невероятно щастие за всички фенове, които отново дойдоха и всеки ден показват какво означава да си аржентинец и колко гордост и увереност ни носят“, допълни 39-годишният нападател.

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Лионел Меси Аржентина Световно първенство
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