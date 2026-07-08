Ангел Георгиев обясни защо от "Възраждане" са били на поклонението на Хаменей

Българи се оказаха единствените европейски политици, посетили поклонението пред аятолах Али Хаменей през уикенда. Това са депутатите от "Възраждане" Ангел Георгиев и Златан Златанов.
По думите на Георгиев, поканата дошла от иранското посолство, а те ошили за да "изграждаме дипломатически мостове".
"Освен руската делегация, ние сме единствените поканени и приели европейски политици. Иранската страна има изключително топло отношение, нашата православна вяра е много близка до техните разбирания", заяви депутата от "Възраждане".
Според него Иран е светска държава:
"Държавата е светска - част от жени се разхождат без забрадки, младите са по кафенетата, държат се за ръце", сподели впечатленията си той. Режимът на Нетаняху извършва геноцид в палестина, но това не се пише. Това е държава която иска мир, но не са оставени на мира. В техеран почти нямаше поражения от войната."
Вътрешна политика
Според депутата премиерът Румен Радев е оспорвал само частично европейските санкции срещу Русия, а "Възраждане" били единствената партия, която е застанала срещу целия пакет.
И коментира, че няма нищо ново в Бюджет 2026 г. и има повод за същите протести, като в края на 2025 г.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.