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Ангел Георгиев обясни защо от "Възраждане" са били на поклонението на Хаменей

Поканата дошла от посолството на Иран

08.07.2026 | 09:49 ч. Обновена: 08.07.2026 | 09:49 ч. 26
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българи се оказаха единствените европейски политици, посетили поклонението пред аятолах Али Хаменей през уикенда. Това са депутатите от "Възраждане" Ангел Георгиев и Златан Златанов. 

По думите на Георгиев, поканата дошла от иранското посолство, а те ошили за да "изграждаме дипломатически мостове".

"Освен руската делегация, ние сме единствените поканени и приели европейски политици. Иранската страна има изключително топло отношение, нашата православна вяра е много близка до техните разбирания", заяви депутата от "Възраждане".

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Според него Иран е светска държава:

"Държавата е светска - част от жени се разхождат без забрадки, младите са по кафенетата, държат се за ръце", сподели впечатленията си той. Режимът на Нетаняху извършва геноцид в палестина, но това не се пише. Това е държава която иска мир, но не са оставени на мира. В техеран почти нямаше поражения от войната."

Вътрешна политика

Според депутата премиерът Румен Радев е оспорвал само частично европейските санкции срещу Русия, а "Възраждане" били единствената партия, която е застанала срещу целия пакет.

И коментира, че няма нищо ново в Бюджет 2026 г. и има повод за същите протести, като в края на 2025 г.

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Тагове:

Ангел Георгиев Али Хаменей поклонение Възраждане
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