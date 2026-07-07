От трима кандидати избират ректор на Софийския университет

Общото събрание на Софийския университет ”Св. Климент Охридск“ ще избере днес ректор, който да довърши четиригодишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 г.

Досегашният ректор проф. Георги Вълчев стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.

Професорите Милен Замфиров, декан на Факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от Факултета по математика и информатика, понастоящем председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на Физическия факултет, са трите кандидатури за ректор.

Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023–2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректората на висшето училище.

Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки, големи промени, а от спокойна работа.

„Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата: първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата – спокойствие“, каза Замфиров.

Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата ѝ е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета и трябва да имат среда за реализация. Според нея чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно.

„Първият ми приоритет, – каза Георги Райновски, – е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори със синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година“.

Със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца.