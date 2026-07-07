Днес ще е слънчево, с леки превалявания следобед

Денят ще започне със слънчево време в цялата страна. Още преди обяд ще се задържи стабилна атмосфера, но в следобедните часове ще започне развитие на купеста облачност, която на места – основно над източните райони и планинските масиви – ще премине в купесто-дъждовна. Там са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, но явленията ще бъдат локални и с кратка продължителност.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, като в Западна България ще се ориентира от запад, а в източните райони – от юг-югоизток, което ще допринесе за по-топло усещане там. Температурите ще останат летни и приятни, с максимални стойности между 26° и 32°.

В София предимно слънчево

В столицата се очаква предимно слънчево време през по-голямата част от деня. Следобед е възможно развитие на незначителна купеста облачност, но шансът за валеж остава минимален. Максималната температура ще бъде около 26-27°С. Ще духа слаб западен вятър.

В планините дъжд следобед

В планинските райони утрото ще бъде слънчево и спокойно. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на отделни места ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще бъде умерен от северозапад. Температурите ще са около 22°С на 1200 м и около 24°С на 2000 м.

По Черноморието малко ще превали на север

По крайбрежието времето ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, като само на изолирани места по северното крайбрежие е възможен слаб краткотраен дъжд. Максималните температури ще са между 28°С и 29°С. Морската вода остава топла – 24°С до 26°С, а вълнението ще е слабо – 1–2 бала.