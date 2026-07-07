Теменужка Петкова за "Боташ": Отново се постигат някакви договорки на тъмно

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 22 / 22

Отново сме свидетели на това как се постигат някакви договорки на тъмно, всъщност, както беше подписан и договорът с "Боташ", коментира депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на енергетиката Теменужка Петкова пред журналисти в парламента относно подписания вчера протокол за замразяване на договора между "Булгаргаз" и "Боташ".

Стана ясно, че договорът ще бъде замръзен за 15 месеца, след среща на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара.

Петкова посочи, че до вчера се е разпространявала една мантра колко изгоден е този договор и сега не знаят да се радват или да страдат. Ако договорът наистина е бил толкова изгоден, не би трябвало да се радваме, че той е замразен за следващите 15 месеца и забележете - срокът от 15 месеца как съвпада и с провеждането на местните избори, отбеляза Петкова.

Тя постави въпроса и какво ще се случи след размразяването на договора. Ако на 16-ия месец той бъде размразен, какво ще се случва с натрупаните задължения към настоящия момент, т.е. някой ще ни ги опрости или те ще бъдат мултиплицирани по някакъв друг начин и всъщност не знаем за сметка на какво е това замразяване на договора за 15 месеца, какво се договаря, какво са коментирали двете страни, каза Теменужка Петкова. Тя добави, че очакват отговори от управляващите.

В отговор на въпрос Петкова каза, че няма информация какво е предложено в замяна. На тези въпроси трябва да отговори премиерът Радев и колегите, които са били с него, най-вече енергийният министър трябва да даде отговори, тъй като тя обясняваше, че се водят преговори, в рамките на два месеца те ще бъдат приключени и ще бъде предоговорен договорът с "Боташ", посочи бившият енергиен министър. Очевидно не е толкова лесно да бъде предоговорен такъв договор, коментира Теменужка Петкова.