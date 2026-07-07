Свободната зона на плажа трябва да е минимум 50%, но я има само на хартия

Снимка: HelpBook 1 / 3 / 3

Свободната зона на плажа трябва да заема минимум 50% от площта му. Основните нарушения включват незаконно поставяне на платени шезлонги, заемане на пространството от заведения, поставяне на забранителни табели или изискване за такси за ползване.

При констатиране на нередности имате право да подадете сигнал директно към компетентните органи или чрез платформата на Helpbook.info, за да бъде извършена проверка и наложена санкция.

Наш потребител ни сигнализира за хотел, който до миналата година имал достатъчно голяма и почти неизползваема плажна зона, но нещата се променили: „Тази година са завзели малката свободна зона до пътя и буната. Този плаж и точно тази част ни е любима, от години ходим там, защото обичаме да плуваме покрай камъните на буната. Сега има малка свободна зона между двата хотела, но изключително недостатъчна за местните като нас.“ (целият сигнал - тук)

Изпратиха ни снимки от плаж в Св. Влас, където свободната зона изцяло липсва: „Дори и да е има някъде на хартия, територията на свободната зона твърдо не е спазена. Моля за бърза намеса от компетентните органи преди сезонът да е свършил.“(целият сигнал - тук)

Особено през лятото местните търпят и редица неудобства, заради нарушаване на нощната тишина. Оплакаха ни се от силен шум от мощни тонколони в Морската градина в Бургас: „По неофициални замервания с мобилно приложение, нивата на шума в жилищната зона достигат около 60 децибела. Това надвишава неколкократно допустимите норми за нощно време. Този силен звук пречи на нормалната почивка и сън на десетки граждани в района, което застрашава здравето ни. Моля, при установяване на нарушения, на виновните лица да бъдат наложени предвидените от закона санкции.“ (целият сигнал - тук)

Ако видите нередност, проблем, с който се сблъсквате всеки ден и искате да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info! Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.