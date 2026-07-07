Европейският парламент няма да снеме имунитета на Илхан Кючюк

Европейският парламент реши да не снема имунитета на българския евродепутат Илхан Кючюк след препоръка на европарламентарната Комисия по правни въпроси.

Решението беше взето след искане на Европейската прокуратура, отправено във връзка с разследване за предполагаемо неправомерно използване на средства от бюджета на Европейския съюз.

Докладът на правната комисия, който препоръчва запазването на имунитета на Илхан Кючюк, беше приет с гласуване с вдигане на ръка, предаде bTV.

В доклада на правната комисия се посочва, че обвиненията срещу Кючюк не са свързани с мнения, изразени от него, или с гласувания в качеството му на член на Европейския парламент, поради което случаят не попада в обхвата на функционалния парламентарен имунитет. В същото време комисията приема, че са налице достатъчно сериозни и обективни основания да се счита, че в конкретния случай може да е налице т.нар. fumus persecutionis – съмнение, че наказателното производство е мотивирано с цел да бъде накърнена политическата дейност на евродепутата и независимостта на Европейския парламент.

В доклада се отбелязва, че разследването е било проведено под надзора на българския европейски прокурор, който впоследствие е бил временно отстранен, а по-късно признат от Колегията на Европейската прокуратура за виновен в тежко дисциплинарно нарушение. Според комисията този факт, съчетан с контекста, в който е започнало разследването, липсата на достатъчна конкретика относно описаните факти и предполагаемите престъпления, както и значителните последици за репутацията на Кючюк, пораждат сериозни съмнения относно мотивите за образуване на производството.

Правната комисия посочва още, че по време на процедурата е взела предвид публично известните обстоятелства около вътрешнополитическата ситуация в България и в Движението за права и свободи, както и твърденията, че Кючюк е бил обект на политически атаки във връзка с позициите си в партията и с предложението му да оглави Комисията по правни въпроси на Европейския парламент. В документа се отбелязва също, че той е бил подлаган на множество антикорупционни проверки в България, без те да установят извършени нарушения.

Искането за снемане на имунитета беше внесено от Европейския главен прокурор на 24 ноември 2025 г. във връзка с продължаващо разследване за предполагаеми нарушения при използването на средства на Европейския съюз. Според изложените в искането твърдения местни сътрудници на Кючюк са работили в офиси, управлявани от политическа партия, като голяма част от разходите за дейността им са били поемани от партията, а не от евродепутата. Разследването обхваща период от над десет години