Илия Лазаров: Твърденията за Пеевски и Атанасова са активно мероприятие

Новият председател на СДС Илия Лазаров заяви, че не се очакват промени в политическия курс на партията след избирането му за лидер. В ефира на NOVA NEWS той подчерта, че политиката, която СДС следва в момента, е изграждана съвместно с предишния председател Румен Христов. „Затова с встъпването ми в длъжност не очаквайте големи сътресения“, заяви Лазаров.

„Ние сме в коалиционни отношения с ГЕРБ в рамките на 52-рото Народно събрание и продължаваме да бъдем в една коалиция“, каза лидерът на СДС.

По темата за предстоящите президентски избори Лазаров заяви, че десните политически сили трябва да излъчат общ кандидат, ако искат да бъдат реален фактор в надпреварата. Според него президентът Илияна Йотова вероятно ще се кандидатира за държавен глава и ще бъде сериозен опонент.

Лазаров коментира и лансираната кандидатура на юриста Даниел Вълчев. „Той е уважаван юрист, с когото сме работили заедно. Имам най-добри чувства към него и ако не е чисто партиен кандидат, ние в СДС ще обсъдим неговата кандидатура“, каза още той.

Лидерът на СДС призна, че участието в предишното управление е било трудно заради съвместната работа с БСП. „Въпреки че бяхме заедно с БСП, ние имаме сериозни идеологически различия. Но влязохме в тази коалиция, за да влезе България в Шенген и да стане част от еврозоната“, заяви Лазаров.

По думите му именно това е изпълнило историческата мисия на СДС – България да стане част от свободната западна общност.

Илия Лазаров коментира и твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за предполагаем съвместен полет на Делян Пеевски и Десислава Атанасова. „Според мен тази информация е активно мероприятие за отклоняване на вниманието от лошия бюджет, представен от кабинета на Румен Радев“, заяви той.

По повод исканията на „Демократична България“ и „Възраждане“ за оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия, Лазаров ги определи като политически мотивирани. „Това е пиар акция на „Възраждане“ и гузна съвест от страна на „Демократична България“. Именно от ДБ гласуваха за Десислава Атанасова за конституционен съдия“, посочи той.

Лазаров коментира и позицията на Румен Радев относно резервите му към 21-вия пакет санкции срещу Русия, включително мерките срещу руския патриарх Кирил. Според него подобни санкции могат да бъдат използвани от Москва за вътрешнополитическа пропаганда. „Когато се налагат санкции срещу руския патриарх, се създава впечатление, че западният свят води битка срещу Руската православна църква. По този начин вършим огромна услуга на руската пропаганда. Това е грешен ход“, заяви лидерът на СДС.