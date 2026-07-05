Демерджиев: Атанасова е използвала и дипломатически, и личен паспорт при пътуванията си

Госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия, и личния си паспорт при тези пътувания. Нека има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожата Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно, ще добием цялата информация, включително от международните партньори, и ще изясним всички факти, защото те са толкова важни. Това заяви за БНТ Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи.

"Правим пълна проверка, като фокусът на проверката по отношение на стотиците полети на Пеевски не е върху това, кой е пътувал с него. Разбира се, и това се изяснява косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства – кой ги е давал, на какво основание. Заобикаляни ли са по някакъв начин санкциите по глобалния закон „Магнитски“, наложени по отношение на Пеевски. Впрочем той призна, че средствата били на неговото семейство – нещо, което ще изясним, разбира се. Призна и че санкциите не са се прилагали дълго време на територията на България – нещо много смущаващо за мен като вътрешен министър. И понеже считаме от момента, в който стъпихме в длъжност, ние ясно обявихме като приоритет стриктното и строго спазване на закона. Едно от тези проявления на този принцип е фактът, че санкциите по "Магнитски" ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере, както и всички останали, които имат наложени такива санкции. Така че много важно ще бъде да се установи пълният размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски. Какви са били основанията да има спестяване на тези средства. Част от пасажерите също са интересни – визирам адвокат Ангелов, който се появява и покрай аферата КТБ като свързан с дружество, придобило различни активи и вземания. Работата продължава и ще бъде изяснена. А що се касае до данните – данните са точно такива, каквито ги изнесох от трибуната на Народното събрание. Възложил съм проверка на дирекция "Вътрешна сигурност", за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи", каза още той.

Той коментира и темата с мантинелите по пътищата у нас:

"Двете фирми за мантинели осигуряват огромни по обем доставки, участват в страшно много обществени поръчки, поддържат цени доста по-високи от тези в съседни държави, имат връзки с определени хора – всичко това ни води до извода, че високо стоят хората, които застават зад тези дружества, а в края на редицата стои точно фигурата на Бойко Борисов. Важно обаче е качеството на тези мантинели, допустимо ли е безпрепятствено да минава през тях празен камион и да се стигне до смърт на пътя." "Събираме все още данни. Тази фигура е знакова за съдената система – човек, който знае твърде много за нездравите практики, доведе до състоянието на системата. Важно е тези данни да станат публично достояние. Магистратите от т.нар. архив на Еврото бяха извадени в списък и изпратени до Инспектората на ВСС, до главния прокурор, за да бъдат проверени данните. Чакаме все още обратна информация", каза Демерджиев относно Пепи Еврото.

Иван Демерджиев каза още, че МВР иска да върне случая "Петрохан" на терена на изясняване на фактите.

"Искаме да върнем този случай на терена на изясняване на фактите. И правим всичко възможно от дистанцията на времето – нещо, което много ни затруднява. Да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали и на въпросите, които поставя обществото. А те са много. Не мога да ги степенувам, но ако трябва да започна, ще започна с въпроса: можеха ли да бъдат спасени животите поне на трима от тези шестима души? Следващите въпроси са дали тук се касае за самоубийство или за убийства, и как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време – очевидно със съдействието на държавни институции. Как е финансирана тази организация? Значителни средства са преминавали през техните сметки. Каква е била целта на това финансиране? Кой го осигурява? Защо го осигурява? Спазен ли е законът при това финансиране? Аз мога да знам това, което знаят моите служители. Те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем. И не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства. Това са множество експертизи и други допълнителни доказателства. Наскоро имахме среща с един от близките, коментирахме с главния секретар и ще направя такава инициатива, с помощта на изпълняващия функцията главен прокурор – да направим среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да си изясним има ли неизяснени аспекти. Да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса в парламентарна комисия какво се прави по този случай, дължат отговори и за това какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство, а вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове и първите дни са решаващи и действията, които се извършват тогава или не се извършват в момента, предопределят успеха на едно такова разследване".