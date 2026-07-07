Румен Петков: Замразяването на договора с "Боташ" е шанс за България

Лидерът на АБВ Румен Петков определи като полезно за България решението договорът с турската компания "Боташ" да бъде замразен за 15 месеца след срещата между президента Румен Радев и турския му колега Реджеп Ердоган. По думите му паузата дава възможност страната ни да защити по-добре интересите си чрез преговори и дипломация.

"Боташ" дава шанс за нови преговори

В ефира на "Денят ON AIR" Петков заяви, че е важно да има повече яснота за поетите ангажименти по разсрочването, доколкото това позволява характерът на двустранните отношения.

"За да няма спекулации, би трябвало да има яснота, каквото двустранните отношения позволяват, на поетите ангажименти в това разсрочване. То при всички случаи е полезно за нас като държава. Вероятно открива и нови висини. Да успокоя премиера - няма как тези, които му се катерят по гърба, да спрат, защото за тях това е начин на живот", коментира той.

Според лидера на АБВ паузата трябва да бъде използвана за намиране на решение по натрупаните задължения.

"Трябва да сме наясно, че Турция няма да допусне посегателство върху техния интерес. Ако тази пауза не бъде използвана в наш интерес, резултатът ще бъде лош не просто за правителството, но за нас като индустрия. Дължим немалко пари. Вчерашният акт дава възможност за преговори, включително и по дължимите суми относно "Булгаргаз", "Булгартрансгаз", заяви Петков.

Той допълни, че именно в този сектор трябва да бъдат предприети решителни действия, включително кадрови промени.

Критики за искането на данни от PNR системата

Румен Петков коментира и случая с PNR системата, като подчерта, че тя функционира от 2016 г. и съдържа чувствителна информация.

"Тя е чувствителна. До нея достъпът е, когато става дума за пране на пари, за разследване на произход на капитали, за тероризъм. Второ - в България има една точка и тя е в Агенцията за "Национална сигурност". Надявам се, че поискана информация е поискана по надлежния ред. Всеки един от партньорските служби и всяка една от партньорските държави може да остане с впечатление, че нейни пътници ще бъдат обявявани. Не се прави така", заяви бившият министър на вътрешните работи.

По думите му подобна информация не следва да се изисква, ако няма образувано производство.

"Докато нямаме ясни и категорични изявления - "ние проведохме вътрешната сигурност в МВР, доказа това", всичко останало са разсъждения, които не са приемливи. Обвиненията, които бяха хвърлени върху "Гранична сигурност", са абсолютно неприемливи", категоричен беше Петков.

Той изрази мнение и че дипломатическите паспорти трябва да се използват единствено при служебни пътувания.

"Има една група нагли български граждани, които попадайки в парламента, считат, че всичко им е позволено", добави лидерът на АБВ.