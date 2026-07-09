Милен Керемедчиев: Няма завой във външната политика на България към Украйна

България не променя позицията си по отношение на Украйна и продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това заяви в предаването "Здравей, България“ бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев.

По думите му изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно.

"При по-повърхностен прочит може да остане впечатлението, че президентът говори едно в България и друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда“, коментира Керемедчиев.

Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна, като не е отменен десетгодишният договор за сътрудничество между двете държави, а страната ни продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката.

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Според дипломата няма основания България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия.

"България не е заявявала, че ще блокира 21-вия пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето", каза той.

Промяна в отношенията на Тръм и Зеленски

Керемедчиев коментира и промяната в отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски. По думите му новият тон на Вашингтон е резултат от осъзнаването, че Русия не проявява готовност за реални мирни преговори.

"Явно след последния разговор с Владимир Путин Тръмп се е убедил, че Русия в момента не желае да води преговори", заяви бившият заместник-външен министър.

Той отбеляза, че Украйна значително е увеличила отбранителния си потенциал и вече разполага със сериозен собствен военнопромишлен капацитет.

"Над 800 предприятия в Украйна произвеждат дронове и виждаме как те поразяват цели на хиляди километри навътре в Русия“, посочи Керемедчиев.

Помощта на НАТО за Украйна

По повод решението на НАТО да отпусне 70 млрд. евро военна помощ за Украйна през 2026 г., дипломатът заяви, че европейските държави поемат все по-голяма роля в подкрепата за Киев.

Темата "Магнитски"

Коментирайки темата "Магнитски", Керемедчиев изрази очакване по-активното сътрудничество между българските и американските власти да доведе до по-ефективно прилагане на санкциите.

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"Многократно съм определял закона "Магнитски“ като финансов COVID - ако преведеш средства на санкционирано лице, рискуваш сам да попаднеш под ограниченията“, обясни той.

Според него при стриктно прилагане санкциите могат да имат изключително тежък ефект върху засегнатите лица и свързаните с тях финансови мрежи.