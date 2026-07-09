Грешка във въздуха: Русия свали един от собствените си хеликоптери за лов на дронове

Русия загуби Ка-52 "Алигатор", един от най-модерните си ударни хеликоптери, по време на мисия срещу дронове. Руски източници посочват, че „Алигатор“ е бил свален от местна мобилна пожарна част, която също е търсела дронове. Това не е първият подобен инцидент, но е един от по-скъпоструващите. Той подчертава проблемите с руската противовъздушна отбрана, която не е в състояние да спре все по-интензивните атаки с дронове на Украйна. Също така повдига въпроси относно хеликоптерите в ролята на контрадронове, пише Forbes.

Основната част на кампанията на Украйна са ударните дронове АН-196 "Лютый" и Fire Point FP-1, и двата с витлови двигатели и с крейсерска скорост под 120 мили в час. Те избягват обширните руски ракетни сили земя-въздух, като се движат ниско, но това ги прави лесни мишени за други защитници.

Украйна показа как стари транспортни самолети, оборудвани с миниган, и атакуващи хеликоптери могат лесно да прехващат и свалят бавно движещи се дронове. Един украински Ми-24 показва най-малко 50 маркировки за унищожаване на шахети, а онлайн има безкрайни видеоклипове на стрелци, които изстрелват шахети от небето. Това е лесно, защото, като цяло, дроновете не се опитват да избегнат, а просто продължават да летят по зададен маршрут, въпреки че някои по-нови модели изглежда извършват автоматизирани маневри за избягване.

Руснаците бързо възприеха тази тактика. Ка-52 "Алигатор" има отличителни коаксиални ротори, така че не се нуждае от опашен ротор и може да лети с над 190 мили в час. Основното оръжие за сваляне на дронове е 30-милиметровото оръдие на фиксирана стойка, за което се твърди, че е по-точно от версията с кула, използвана в американския AH-64 Apache.

Освен това, "Ка-52 „Алигатор" са били видени да изстрелват нови 30-милиметрови противодронови боеприпаси с въздушен взрив. За разлика от предишните боеприпаси, които бяха предназначени за наземни цели, тези експлодират, когато се приближат до дрон, така че не е необходимо директно попадение. Снарядът изхвърля облак от шрапнели, които разкъсват крехката рамка на дрона, вероятно запалвайки горивото или бойната глава, или причинявайки незабавна структурна повреда. Ефективният обхват може да бъде около миля, много по-добър от картечниците.

Подобно на Украйна, Русия е разположила голям брой местни доброволци като мобилни противопожарни групи. При засичане на нападения с дронове, движещи се из страната, мобилни противопожарни групи се изпращат към вероятни целеви места. Те могат да бъдат въоръжени с картечници – понякога Maxim 1908 или други антики – или с по-модерни оръжия.

Украинските мобилни противопожарни групи са високо ефективни и до въвеждането на прехващачите бяха едно от ефективните средства за сваляне на дронове, като една част е сваляла над сто "Шахеда" за една нощ.

В този случай частта от БАРС (Руския боен армейски резерв) е била въоръжена със система за противовъздушна отбрана 9К333 Верба, която се е оказала нещастна за екипажа на хеликоптера. Верба е една от многото руски ръчни ракети в същата роля като американския Stinger.

"Верба" е усъвършенствана свръхзвукова ракета с тройна търсачка, която проследява в ултравиолетовия, близкия инфрачервен и средния инфрачервен спектър, което я прави много по-устойчива на примамки и други разсейващи фактори от предишните конструкции. Тя е имала обхват от над три мили и носи бойна глава от три паунда.

The interception of a Russian Shahed/Geran-type long-range UAV equipped with the R-60 short-range air-to-air missile by a Ukrainian interceptor drone. pic.twitter.com/aUaUCDWDji — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) May 19, 2026

Руските мобилни огневи групи имат репутация на мързеливи, пияни и некомпетентни.

Това може да е свързано с факта, че заплащането е толкова лошо: според съобщенията едва 133 долара на седмица, с бонус от 200 долара за всеки свален дрон и чести оплаквания за неизплащане на бонуси.

Изданието пише още, че и двамата членове на екипажа на "Алигатор" се катапултираха. Катапултиращите седалки не са монтирани на западните хеликоптери поради предизвикателствата при катапултиране под въртящите се лопатки на ротора и схващането, че контролираното кацане е по-безопасно. В този случай, според съобщенията, единият член на екипажа е загинал незабавно поради повреда при катапултиране, другият е оцелял и е бил безопасно възстановен.

Цената за Русия беше един член на екипажа на хеликоптер, една ракета на стойност 170 000 долара и един Ка-52 "Алигатор" на стойност 16 милиона долара, плюс неспособност да спре дрон, което е причинило още по-големи щети.

Това е класически проблем за деконфликтиране на въздушното пространство, като се гарантира, че приятелските сили не си пречат взаимно. За Русия ситуацията се усложнява от търговския въздушен трафик, който все още се извършва в същото въздушно пространство като атакуващите дронове. През март руският авиационен блогър Павел Кошкин беше убит заедно с пътник, когато противовъздушна отбрана близо до Москва се насочи към неговия ултралек самолет.

Съобщава се, че руската противовъздушна отбрана е свалила поне седем свои хеликоптера в настоящия конфликт, в няколко случая докато те са преследвали дронове. С нарастването на интензивността на атаките с дронове и все повече хеликоптери се опитват да прехващат, този брой вероятно ще се увеличи.

Хеликоптерите са ефикасен начин за справяне със заплахата от дронове, но те трябва да бъдат тясно координирани със сухопътните сили, така че всички да знаят, че в района има приятелски самолети, и да се установи протокол, който да гарантира, че целите са правилно идентифицирани.

Това не е малко предизвикателство и такова, пред което е изправена и Украйна. На 30 юни Украйна съобщи, че е загубила хеликоптер Ми-8 по време на мисия срещу дронове.

Междувременно атакуващите дронове се развиват. Украйна наскоро разположи на въоръжение някои от тях, въоръжени с неуправляеми ракети, както и с бойна глава. Дроновете са атакували руски мобилни огневи части на земята и ако операторът е видял хеликоптер, това би било ценна цел. Няколко руски "Шахеди" дори са били видени да носят управляеми ракети "въздух-въздух", въпреки че няма данни за изстрелвания на такива, а високата цена на такива ракети означава, че е малко вероятно те да бъдат въоръжени в голям брой.

В началото на конфликта Русия разполагаше с около 90 Ка-52, но само около половината от тях може би все още са в експлоатация.