Победители от над 15 града вече получиха награди в „Тръпка за Световно“

Повече от 60% от наградите в кампанията „Тръпка за Световно“ вече са раздадени, съобщиха от efbet Пункт. Инициативата стартира преди месец и продължава във всички над 100 обекта от букмейкърската мрежа в страната до 19 юли.

До момента печеливши има в над 15 населени места, сред които София, Варна, Бургас, Добрич, Разлог, Хасково, Перник, Разград, Видин, Девин, Трявна и Благоевград.

Сред най-често печелените награди до момента са тематични спортни артикули, обвързани със Световното първенство, както и разнообразни технологични устройства. Ето какво споделят част от участниците, които получиха своите награди:

„Футболът е голямата ми страст и това определено е наградата, която най-много исках. Оригинална топка не се печели всеки ден“ - участник от Перник

„Не очаквах, че ще спечеля толкова голяма награда. Когато видях, че е iPhone, останах приятно изненадан. Определено това е момент, който няма да забравя“ - участник от София

„Обичам видеоигрите и това е награда, за която много хора мечтаят. Още не мога да повярвам, че късметът беше на моя страна“ - участник от София, спечелил PlayStation 5.

От efbet Пункт коментираха и развитието на кампанията.

„Световното първенство по футбол традиционно е сред най-очакваните спортни събития в световен мащаб и интересът към тазгодишното издание се отразява и в обектите на efbet Пункт. Кампанията „Тръпка за Световно“ продължава при висока активност, като повече от 60% от награди вече са раздадени. Кампанията продължава до финала на Световното първенство – 19 юли, така че участниците все още могат да се включат.”

Повече информация за кампанията и пълните правила е достъпна на: https://efbetshop.com/

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