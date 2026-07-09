Отбелязваме 176 години от рождението на Иван Вазов

Днес отбелязваме 176 години от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов.

Чествания са организирани в родния му град Сопот, както и в София, където е последният дом на поета.

Националният литературен музей кани жителите и гостите на столицата на тържествено честване пред паметника на Патриарха на българската литература в градинката на църквата „Света София “, с участието на Елин Иванов, внук на първия уредник на къща музей "Иван Вазов" - писателя Елин Пелин.

Слово ще произнесе директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов. Ще прозвучат приветствия от Президентството, Министерството на културата и Съюза на българските писатели. Деца и ученици ще изпълнят стихове на Вазов и песен по негов текст.

От 11:30 часа в къща музей „Иван Вазов“ (ул. "Иван Вазов" 10) ще бъде представен новият двуезичен аудиогид към обновената експозиция по проект, финансиран от Министерството на културата.

Последният дом на Иван Вазов в София навършва 100 години от откриването си като музей през ноември 2026 година и остава в историята като първият български литературен музей.

Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 г. (27 юни по стар стил) в подбалканския град Сопот. Неговият творчески път обхваща половин век, превръщайки го в своеобразен летописец на най-драматичните и съдбоносни моменти от българската история – от епохата на Възраждането и борбите за национално освобождение до изграждането на свободна България след Освобождението.

Романът му "Под игото" остава най-издаваното, превеждано и четено българско произведение по света, поставило основите на родния роман. Творби като цикъла "Епопея на забравените", повестта "Немили-недраги" и стихотворението "Аз съм българче" са неизменна част от образователната система и формират патриотичното съзнание на поколения българи.