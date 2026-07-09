Един от последните велики шамани „разговаря с духове“ на Перперикон

Мистичен ритуал беше извършен в древния свещен град Перперикон. Един от последните велики шамани в света – Балдандорж, извърши свещенодействие, свързано с древните вярвания и ритуали.

Шаманът е у нас по покана на археолога проф. Николай Овчаров, а церемонията е част от българо-монголски експеримент за изследване на етногенезиса и религията на прабългарите.

Ритуалът започна по изгрев слънце пред десетки посетители, дошли специално, за да станат свидетели на необичайното събитие.

„Предполагам, че на зрителите ще им бъде чудно защо точно Перперикон. Защото преди 1350 години тук са идвали прабългари. Но не прабългарите на Аспарух, а прабългарите на Кубер – един от синовете на хан Кубрат“, обясни пред bTV проф. Николай Овчаров.

По думите му следи от присъствието им са открити още преди мащабните археологически разкопки на древния град.

„В момента правим един научен експеримент, който ще продължи по-късно и на Мадара, където е централното светилище на прабългарите“, допълни археологът.

По време на ритуала шаманът облече специални одежди и под звуците на ритуален тъпан изпадна в транс.

„Шаманизмът е най-първичната човешка религия – анимизъм или тотемизъм. Това е вярата в духовете“, обясни проф. Овчаров.

Според древните вярвания в състояние на транс шаманът напуска реалния свят и установява контакт с духовете.

„В момента той не е тук, според вярванията. Той е във връзка с духовете“, каза археологът.

Около шамана неговите помощници му подават различни предмети. Преди церемонията участници са записали и въпроси, на които след края ѝ той трябва да предаде отговорите на духовете.

Балдандорж живее в Саяно-Алтайската област. По думите на проф. Овчаров това е първото му пътуване извън планината, за да покаже древния шамански ритуал.

„Шаманизмът в момента е много популярен в целия свят. Има такива събирания около езерото Байкал и в Централна Азия, на които идват хора от Австралия, Америка и други части на света“, посочи археологът.

Той допълни, че по официални данни около 5% от населението на Монголия продължава да изповядва шаманизъм.

Според проф. Овчаров изображения от Плиска и Преслав от IX век показват шамани с одежди, подобни на тези, използвани по време на церемонията на Перперикон.

„Това наистина е нещо невероятно – да видим как след 1200-1300 години се възпроизвеждат ритуали, които са правени някога по българските земи“, коментира той.

Два от основните моменти в свещенодействието са обличането и събличането на шамана, както и ритуалният танц с тъпан.

„В момента, в който той се облече в нормални дрехи, вече напуска контакта с духовете“, обясни проф. Овчаров.

Следващият подобен ритуал ще бъде извършен в Мадара – древното светилище на прабългарите. Церемониите ще бъдат записани, а учените ще съпоставят отделните елементи като част от експерименталното археологическо изследване.

Междувременно археологическите разкопки на Перперикон вече са в своята втора седмица.

„Имаме 11-ата ротонда, 11-ия мавзолей, който излиза в големия некропол“, съобщи проф. Овчаров.

Разкопките ще продължат още три месеца, като археолозите очакват нови находки.

„Сигурен съм, че ще имаме още изключителни резултати“, каза той.