СДВР с нови правила за тротинетките, готвят промени и за младите шофьори

Съвместен пакет от краткосрочни и дългосрочни мерки за ограничаване на пътния травматизъм подготвят СДВР, неправителствени организации и експерти по пътна безопасност. Това стана ясно след работна среща, инициирана от директора на СДВР Николай Пелтеков, в която участваха представители на институции и неправителствения сектор

„Целта е не само да вземем краткосрочни мерки, с които да ограничим пътния травматизъм, но и да постигнем дългосрочни решения. Не само МВР е компетентно да се справи с този проблем, необходима е съвместната работа на всички институции и експерти“, заяви Пелтеков.

Сред основните акценти в обсъжданията са безопасността при използването на електрически тротинетки, състоянието на пътната инфраструктура, организацията на движението, обучението на водачите и по-ефективният контрол.

След срещата бяха представени няколко предложения.

Подлези и надлези на опасни места

Обсъжда се на ключови булеварди в столицата, където има концентрация на пътнотранспортни произшествия, да бъдат изградени подлези и надлези, вместо хората да преминават по пешеходни пътеки.

По отношение на неопитните 17-годишни шофьори се обсъжда те да карат с придружител до две години след получаване на шофьорска книжка.

От Обединението на шофьорите са предложили при инцидент "Пътна полиция" да санкционира не само водача, но и собственика на пътя.

Ограничения за тротинетки и АТВ

Директорът на СДВР обяви, че се ограничава движението на тротинетки и АТВ-та. Това става след разговори с една от фирмите, които поддържат електрическите превозни средства.

"Получихме за кратко време разбиране и взети мерки от тяхна страна да ограничат движението им на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, както и скоростта и пребиваването им в такива зони. Ще работим и в насока да се справим с индивидуалните електрически превозни средства, които са собственост на частни физически лица", каза директорът на СДВР Николай Пелтеков.

От СДВР отправят и апел към родителите да бъдат по-внимателни, когато купуват превозни средства на децата си, и да разговарят с тях за пътната безопасност.

„Нека родителите разговарят с децата си, когато им разрешават да управляват тротинетки или когато им купуват мощни автомобили. Никой не е застрахован от тежък инцидент и всички трябва да бъдем разумни участници в движението“, каза той.

Пелтеков съобщи още, че камерите по входно-изходните артерии на София все още са в тестови режим.

„Те ще бъдат използвани единствено за целите на безопасността на гражданите. След като бъдат сертифицирани съгласно Закона за движението по пътищата, ще започнат работа“, обясни директорът на СДВР.

Той коментира и временната организация на движението при Орлов мост, където беше изграден разделителен остров.

„Знаем, че мярката създава неудобства и получаваме критики, но за нас е по-важно да не се допускат тежки пътнотранспортни произшествия. От поставянето на острова досега там не е настъпило пътнотранспортно произшествие“, посочи Пелтеков.

Сред обсъжданите предложения са увеличаване на броя на полицейските служители, осъществяващи линеен контрол, подобряване на организацията по натоварените булеварди, изграждане на повече обезопасителни съоръжения за пешеходците и по-активна превенция с участието на медиите.

Експертите настояха още за законодателни промени, по-добра координация между институциите и по-сериозна отговорност на собствениците на пътната инфраструктура при констатирани опасни участъци.