За 8 часа хванаха 43-ма нарушители с тротинетки в София

Столична община, Общинска полиция и Столичната дирекция на вътрешните работи продължават съвместните специализирани акции за спазване на правилата за движение от водачите на индивидуални електрически превозни средства (ИЕПС). Основната им цел е да повишат безопасността на всички участници в движението и да предотвратят инциденти.

"Безопасността е споделена отговорност. Контролът е необходим, но най-важната ни цел е превенцията. Искаме всеки, който използва електрическа тротинетка, да познава правилата и да осъзнава, че те са създадени, за да пазят живота и здравето както на самите водачи, така и на всички останали участници в движението. Затова, наред със санкциите, продължаваме и информационните кампании сред гражданите", заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност Лъчезар Милушев.

При проведената вчера (8 юли) акция, в часовия диапазон от 14:00 до 22:00 часа, бяха съставени 43 фиша на водачи на електрически тротинетки, както и санкции на 6 велосипедисти и 3 пешеходци. Въпреки започналия по време на акцията дъжд, който наложи временно ограничаване на проверките с оглед безопасността на участниците в движението, екипите установиха множество нарушения.

По време на акцията служителите извършваха проверки както на пълнолетни, така и на непълнолетни водачи за спазване на правилата за движение с електрически тротинетки, включително използването на задължителни предпазни каски. Санкции се налагат и при други нарушения, сред които превозването на втори човек на една електрическа тротинетка. Размерът на глобите варира от 25 до 102 евро в зависимост от извършеното нарушение.

Наред с контролните действия екипите раздават информационни листовки с основните правила за безопасно управление на индивидуалните електрически превозни средства.

Законът ясно регламентира правилата за движение с електрически тротинетки. Водачите са длъжни да използват предпазна каска, да се движат с максимална скорост до 25 км/ч, да не превозват втори човек и да не използват мобилен телефон по време на управление, освен чрез устройство, позволяващо работа без участието на ръцете. С последните промени в Закона за движението по пътищата е въведена и забрана за движение на индивидуални електрически превозни средства в тъмната част на денонощието.

Столична община подкрепя използването на индивидуалните електрически превозни средства като съвременен и екологичен начин за придвижване в градска среда. Това обаче е възможно само при спазване на правилата и с отговорно поведение от страна на всички участници в движението.

Съвместните акции на Столична община, Общинска полиция и СДВР ще продължат и през следващите седмици в различни райони на София. Наред с контролните действия ще продължат и информационните кампании, насочени към насърчаване на безопасното и отговорно използване на електрическите тротинетки в градска среда.