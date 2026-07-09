Гръцки F-16 кацна аварийно и се запали на летището в Закинтос ВИДЕО

Гръцки F-16 се запали след аварийно кацане на остров Закинтос. Длъжностни лица потвърдиха, че пилотът е "в добро здраве", пишат от The Аviationist.

Подполковник Константинос Гравалос от Гръцките военновъздушни сили заяви пред медиите, че F-16C Fighting Falcon, един от над 100-те, експлоатирани от гръцките военновъздушни сили, е претърпял неуточнена техническа неизправност по време на тренировъчен полет на 9 юли 2026 г. Пилотът е решил да извърши аварийно кацане на летище Закинтос, което е известно на мнозина като популярна туристическа дестинация.

Кадри, публикувани онлайн, показват F-16, който е кацнал на пистата по корем и е обхванат от пламъци. Пожарните екипи са потушили пламъците с вода и пяна. Ясно е, че пилотът е напуснал самолета както обикновено, без да се катапултира, тъй като кабината и седалката все още не са били засегнати от пламъците.

Αναγκαστική προσγείωση F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου pic.twitter.com/pbceDCzXuD — Kathimerini_Web (@KathimeriniWeb) July 9, 2026

Други кадри, направени, докато самолетът се е приближавал до пистата, потвърждават, че шасито не е било разгънато преди кацане.

Някои първоначални доклади твърдяха, че самолетът принадлежи на Военновъздушните сили на САЩ, но дори преди потвърждението от гръцките военновъздушни сили, гръцките национални маркировки и тъмносивата цветова схема ясно идентифицираха оператора.

Hellenic Air Force F-16 performed a gear-up landing at Dionysios Solomos (ZTH) airport on the Greek island of Zakynthos due to a landing gear malfunction today. The F-16 caught fire on the ground and the pilot safely egressed without ejecting. pic.twitter.com/blKgZGseP2 — Thenewarea51 (@thenewarea51) July 9, 2026

Полетите, планирани да пристигнат на летището, бяха отклонени към редица близки места, включително Атина, Корфу и Солун.

Известието до летците/авиацията (NOTAM), затварящо пистата на Закинтос за всички хеликоптери, освен одобрените, с изключение на медицински, правителствени и военни, беше издадено в 12:10 UTC.

Според местните медии, F-16 принадлежи на 116-то бойно крило във военновъздушната база Араксос в Източна Гърция. Крилото се състои от 336-та бомбардировачна ескадрила и 335-та ескадрила, и двете с F-16. Те бяха забележително последното подразделение в света, което експлоатира A-7 Corsair II, който беше пенсиониран през 2014 г.