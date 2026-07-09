Стоянов: Възможностите за помощ на Украйна от българската армия са изчерпани

Срещата на НАТО в Турция бе с цел да се демонстрира единството. Новото е концепцията НАТО 3.0, която ние не сме прилагали. Става въпрос за повече отбранителни способности на Европа в НАТО. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в ефира на bTV.

Чл. 3 е категоричен, че всяка страна трябва да разполага с повече собствени отбранителни способности, допълни той.

Позицията на България е ясна и категорична по отношение на новите санкции срещу Русия. Имаме определени резерви спрямо лицата подлежащи на санкционен режим, но вето няма да налагаме, уточни министърът на отбраната.

По думите му страната ни е поемала финансов ангажимент за помощ за Украйна.

"Нашето правителство не е плащало нищо и не предвижда да го прави. Възможността на България е такава на фона на огромния дефицит, който се очертава в бюджета. Възможностите за помощ от българската армия са изчерпани", обясни той.

Бюджетът за отбрана тази година ще бъде 2,15%

"Успяхме да преговорим с американската страна предоговаряне на условията по договорите за безпилотни летателни апарати. Технологиите се развиват твърде бързо. Машините "Страйкър" ще дойдат след година и половина, а те вече ще са остарели", обясни Стоянов.

По повод ситуацията с завода за барут на "Райнметал", министър Стоянов заяви:

"Не се отказваме от тази инвестиция, предстоят разговори. Отбранителната индустрия е към Министерство на икономиката. Трябва да се уточнят някои детайли. За да се изгради един завод, трябва да има предвидени финансови средства. Към момента няма такива. Те искат за два месеца да го изградим - няма как да стане. Може би в следващия бюджет".

"Какво направиха нашите предшественици? Това, което ни е оставено като наследство е изключително тежко. Може би най-добре е положението в отбраната. В Министерство на отбраната (МО) има норми като честност и морал, и аз ги поздравявам. Има една приемственост. Да, имаме различни виждания, но се намира консенсус и продължаваме да работим. Динамиката е изключително голяма, но ние сме подредено министерство и нещата вървят в правилната посока", подчерта военният министър.

Българското правителство стои зад всеки един министър, който се бори с олигархичния модел. Има пълна подкрепа на министър Демерджиев, увери Стоянов.

Хората очакват от нас бърза промяна. В МО сме наложили бързи темпове на работа и се надявам скоро да има резултати, каза още той.