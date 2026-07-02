17-годишно момиче е с комоцио след падане с тротинетка

17-годишно момиче от София е пострадало при инцидент с електрическа тротинетка в село Сливовик, община Медковец, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Сигналът е получен около 22:05 ч. на 30 юни в Районното управление в Лом. Инцидентът е станал на ул. "Девети септември" в селото, където момичето е изгубило контрол над управляваната от него електрическа тротинетка. То е паднало на пътното платно и е изпаднало в безсъзнание.

Пострадалата е откарана незабавно в Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Стамен Илиев" в Монтана. След направените прегледи лекарите са установили комоцио със загуба на съзнание. Няма опасност за живота ѝ.

Заради състоянието на момичето проверка с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества не е извършена. Взета е кръвна проба, която ще бъде изследвана лабораторно.

На мястото е направен оглед. По случая е образувано досъдебно производство по описа на Районното управление в Лом.

От началото на 2026 г. до 30 юни в област Монтана са регистрирани общо осем пътнотранспортни произшествия с участието на водачи на индивидуални електрически превозни средства, показват данните на ОД на МВР - Монтана.

Три от тях са станали на територията на Районното управление в Лом. В тези случаи водачите са били мъже на 23, 37 и 71 години. Другите пет инцидента са в района, обслужван от сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Монтана. При тях участниците са трима мъже и две жени - на 21, 52 и 15 години, както и на 17 и 81 години, пише БТА.