Кризата с Patriot: как Украйна ще защитава градовете си от руските ракети?

Киев се опитва да смекчи недостига на ракети-прехващачи, който остави градовете му изложени на руските балистични ракети. Украйна изчерпва произведените в САЩ ракети-прехващачи Patriot, оставяйки градовете си почти беззащитни срещу ескалиращите баражни ракети на Русия.

Какво може да направи Украйна по въпроса?

Тя оказва натиск върху западните държави да даряват по-бързо повече ракети Patriot от запасите си, но всички са на изчерпване. Войната между САЩ и Иран влоши глобалния недостиг на ракети-прехващачи. Производството на нови е болезнено бавно, пише WSJ.

Москва се възползва от слабостта на противовъздушната отбрана на Киев, докато руската армия се бори на фронтовата линия. Тази седмица Украйна не успя да свали нито една от 28-те балистични ракети, които Русия изстреля по района на Киев. Атаките убиват десетки цивилни.

"Това е последното голямо предимство на Русия", каза украинският президент Володимир Зеленски пред съюзниците си на срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор в Анкара във вторник. "Способни сме да направим всичко останало сами. Но когато става въпрос за противовъздушна отбрана, се нуждаем от решителността на нашите партньори."

Президентът Тръмп заяви в сряда, че ще подкрепи предоставянето на лицензи на Украйна за изграждане на прехващачи Patriot на собствена територия, нещо, за което Киев настоява. Превръщането на политическото одобрение на САЩ в производство на реални ракети обаче може да отнеме години, оставяйки украинските градове опасно уязвими.

Украйна, болезнено осъзнавайки, че ще е нужно време, за да се материализира западната помощ, не само чака съюзниците си да действат.

Украйна работи за възможно най-ефективното използване на оскъдните си ракети Patriot.

Тя е изградила многопластова противовъздушна отбрана, в която различните системи се справят с различни заплахи. Военните запазват своите прехващачи Patriot за балистични ракети, за да не ги разхищават за дронове с голям обсег и крилати ракети, каза Джъстин Бронк, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби, мозъчен тръст за отбрана и сигурност в Лондон.

За разлика от това, САЩ и техните съюзници от Персийския залив изразходват ценни прехващачи Patriot за дронове и крилати ракети, които могат да бъдат свалени с други средства, каза Бронк.

Само за 39 дни война срещу Иран, САЩ са изстреляли до 1430 прехващачи Patriot, според оценка на Центъра за стратегически и международни изследвания. Съюзниците от Персийския залив са изразходвали още повече, казаха анализатори.

Системата Patriot обикновено използва до три прехващачи, за да унищожи една балистична ракета, но Украйна използва само една, според Валери Романенко, бивш офицер от украинската противовъздушна отбрана и изследовател в Националния авиационен университет в Киев.

Собствената украинска въздушна кампания с голям обсег, която атакува руски петролни рафинерии, е насочена и към руски военни индустрии, които произвеждат ключови компоненти за ракети.

На 1 юли Зеленски заяви, че украинските сили са ударили завод за ракетни компоненти в Пензенска област, Русия, а в края на юни съобщи за удар по подобен промишлен завод във Волгоградска област, и двете дълбоко в Русия.

Смята се, че Украйна използва своите произведени в страната крилати ракети FP-5 Flamingo за подобни удари срещу добре защитени цели, като например военни производствени обекти. Но все още няма много от Flamingo, каза Фабиан Хофман, експерт по ракети в Норвежкия институт за отбранителни изследвания в Осло.

Унищожаването на вражеското производство на ракети или ракетни установки е трудно, както САЩ и Израел откриха във войната си срещу Иран, и както Русия открива в опитите си да унищожи разрастващата се военна индустрия на Украйна.

От началото на войната Украйна разпространява отбранителното си производство в цялата страна и дори в чужбина. Една компания, Swarmer, скри основното си съоръжение в крайградска къща. Украинските производители на дронове сега произвеждат във Великобритания и Германия.

Понякога производството е скрито под земята - урок, който Великобритания и нацистка Германия научиха по време на взаимните си бомбардировки през Втората световна война, когато и двете страни произвеждаха военни материали в мини, тунели и дори в станция на лондонското метро.

Зеленски настоява САЩ да предоставят лицензи, за да може Украйна сама да произвежда ракети Patriot. САЩ обаче не са склонни да споделят ноу-хауто с чужди държави. В края на тази година европейският производител на ракети MBDA ще започне производство на прехващачи Patriot в Германия, но не и на най-новия модел.

Няколко други системи могат да прехващат балистични ракети, включително произведените в САЩ Thaad, британски и френски корабни системи и различни израелски алтернативи. Но Украйна или не е получила достъп до тях, или те не са подходящи за нейните нужди.

Украйна има две версии на системата Samp/T,

френско-италиански конкурент на Patriot. Но системата се е представила зле срещу руски балистични ракети. Украйна може да получи нова, подобрена версия на Samp/T, но доставките може да отнемат време.

Украинската отбранителна компания Fire Point работи върху произведена в страната система за противобалистични ракети. Наречена FP-7, тя ще премине през летателни изпитания това лято, според основателя на компанията Денис Щилерман. Но не е ясно кога ще влезе в експлоатация.

По същия начин, евтините балистични ракети за отбрана, разработвани от естонската Frankenburg Technologies и други стартиращи компании, все още не са тествани в битка и ще отнеме време, за да се появят на пазара.

Обикновените украинци се адаптират към ракетната заплаха, като бягат под земята. След повече от четири години война много хора се бяха унесани от въздушните нападения. Но недостигът на Patriot ги принуждава да се вслушат в предупрежденията на правителството и да търсят подслон.

Десетки хиляди жители на Киев прекараха нощи в метрото на града по време на неотдавнашните ракетни обстрели на Русия, превръщайки станциите в подземни градове, пълни с постелки за йога, къмпинг столове и палатки.

Украйна може да се опита да принуди Русия да приеме частично прекратяване на огъня, при което и двете страни се въздържат от далекобойни въздушни удари. Киев вече е предлагал тази идея, но Москва я отхвърли.

Сега обаче далекобойните възможности на Украйна нарастват бързо, а ударите ѝ по руски рафинерии и друга нефтена и газова инфраструктура създават нарастващи икономически смущения, както и връщат войната у дома на руското население.

По-широката стратегия на Киев във войната е да спре московската армия по фронтовата линия, като същевременно причинява повече щети в Русия, докато Кремъл не се съгласи на общо прекратяване на огъня. Но частично прекратяване на огъня, при което Русия спира бомбардировките на градове, а Украйна спира палежите на рафинерии, също остава вариант.

Досега обаче руският президент Владимир Путин не е показал склонност да приеме какъвто и да е вид примирие, вместо това повтаряйки целта си да наложи капитулация на Украйна. Тази цел изглежда все по-откъсната от военната реалност на война, която върви зле за Русия, въпреки способността ѝ да убива цивилни в Киев.