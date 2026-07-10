BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 10

Проектобюджетът за 2026 влиза за обсъждане в пленарната зала

Четирима министри в парламентарния контрол

10.07.2026 | 06:15 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала.

Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг - до 2300 евро от 1-ви август.

След приемане на бюджетите на ДОО и НЗОК ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват четирима министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

парламент бюджет обсъждане контрол министри
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem