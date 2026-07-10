Проектобюджетът за 2026 влиза за обсъждане в пленарната зала

Проектобюджетът за годината влиза за обсъждане в пленарна зала.

Днес се очаква да бъдат обсъдени бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване, а следващата седмица и държавният бюджет. Здравната вноска се запазва на 8%, но при пенсионното осигуряване има повишаване на максималния праг - до 2300 евро от 1-ви август.

След приемане на бюджетите на ДОО и НЗОК ще се проведе и редовен парламентарен контрол. В него ще участват четирима министри. На въпроси на депутати ще отговарят министрите на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, на културата Евтим Милошев, на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и на образованието и науката професор Георги Вълчев.